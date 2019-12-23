MAGAZİN

Guy Ritchie'nin yeni filmine dev kadro

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 23.12.2019 16:15 | Son Güncelleme

"The Gentlemen"de Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Hugh Grant ve Colin Farrell rol alıyor

İSTANBUL (AA) - "Snatch", "Sherlock Holmes", "Revolver", "The Man from U.N.C.L.E." ve "King Arthur" gibi büyük bütçeli yapımlara imza atan yönetmen Guy Ritchie, "The Gentlemen" ile tekrar sinemaseverlerin karşısına çıkacak.

Tarzıyla sinema dünyasında adından söz ettiren yönetmenin yeni filmi 2020'de vizyona girecek.

İlk hali 72 sayfa olan ve diyalogların bir kısmı çekimler sırasında eklenen filmde, dedesi Al Capone'un koruması olan Oscar'lı oyuncu Matthew McConaughey bir suç imparatorunu canlandırıyor.

Filmde, Ritchie'nin "King Arthur"da da birlikte çalıştığı Charlie Hunnam, kendisine özel olarak yazılan bir karaktere hayat veriyor.

Hugh Grant'in kendi düğün yemeğine giderken tesadüfen kadrosuna dahil olduğu "The Gentlemen"de ayrıca film boyunca takım elbise giymeden, sadece eşofmanla oynayan Colin Farrell da yer alıyor.

Komedisi ve bol aksiyonuyla dikkati çeken filmin konusu şöyle:

"Milyarder suç baronu Mickey Pearson, Londra’da kurduğu imparatorluğu bırakıp ailesiyle birlikte ABD'ye dönmeye kararlıdır. İşlerini devretmek için ünlü bir milyarderle anlaşmayı planlarken, bir yandan da gözü gibi baktığı arazilerini Coach (Collin Farrell) ve çetesinden korumaya çalışır. Attığı her adımı takip eden özel dedektif Fletcher (Hugh Grant) ise Mickey'nin çevirdiği dolapları ortaya çıkarma peşindedir. Bu sonu gelmeyen entrikalar ağında, Mickey işin içinden sıyrılmak zorundadır."

'Kedi gibi ses çıkarıyorlar' Anavatanı Güney Amerika ama... 'Kedi gibi ses çıkarıyorlar' Anavatanı Güney Amerika ama...
Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Kapanış TöreniProf. Dr. Fuat Sezgin Yılı Kapanış Töreni
Cinayete kurban giden kadınlara özel “409+8 Gün” SergisiCinayete kurban giden kadınlara özel “409+8 Gün” Sergisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Charlie Hunnam Colin Farrell film Hugh Grant matthew McConaughey sinema The Gentlemen

En Çok Okunan Haberler

Yerli otomobilden ilk ayrıntı

Yerli otomobilden ilk ayrıntı

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Kına gecesinde damadını öldürdü, her şeyi itiraf etti

Kına gecesinde damadını öldürdü, her şeyi itiraf etti

Demet Akalın'dan Okan Kurt'a şok sözler! Hemen kaldırdı...

Demet Akalın'dan Okan Kurt'a şok sözler! Hemen kaldırdı...

1 gün sonra evleneceklerdi! Nişanlısını banyoya götürüp...

1 gün sonra evleneceklerdi! Nişanlısını banyoya götürüp...

Rifat Serdaroğlu öncülüğünde yeni bir parti mi kuruluyor?

Rifat Serdaroğlu öncülüğünde yeni bir parti mi kuruluyor?

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Şahsiyet dizisinin konusu ne, yönetmeni ve oyuncuları kimler?

Şahsiyet dizisinin konusu ne, yönetmeni ve oyuncuları kimler?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Zeki Müren'in bilinmeyen aşk hikayesi! 'İlk ve tek aşkı bir subaydı'

Zeki Müren'in bilinmeyen aşk hikayesi! 'İlk ve tek aşkı bir subaydı'

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Usta sanatçı Cüneyt Gökçer vefatının 10. yılında anıldı

Usta sanatçı Cüneyt Gökçer vefatının 10. yılında anıldı

Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Kapanış Töreni

Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Kapanış Töreni

Cinayete kurban giden kadınlara özel “409+8 Gün” Sergisi

Cinayete kurban giden kadınlara özel “409+8 Gün” Sergisi

‘Osmanlı’da Ulaşımın Modernleşmesi ’ raflarda

‘Osmanlı’da Ulaşımın Modernleşmesi ’ raflarda

“İstanbullular yılın en uzun gecesinde Artbat ile buluştu”

“İstanbullular yılın en uzun gecesinde Artbat ile buluştu”

En uzun gecede unutulmaz müzikal deneyimi

En uzun gecede unutulmaz müzikal deneyimi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.