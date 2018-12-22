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Guyana'da hükümet düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 20:25 | Son Güncelleme

Guyana'da hükümet düştü

GEORGETOWN (AA) - Güney Amerika ülkesi Guyana'da hükümet düştü.

Guyana'da koalisyon hükümeti milletvekili Charrandass Persaud'un, ülkede artan işsizlik ve ekonomi yönetiminin yetersizliği gerekçesiyle muhalefet tarafından sunulan güvensizlik önergesi lehine oy vermesiyle hükümetin düştüğü bildirildi.

Persaud, yaptığı açıklamada, koalisyon hükümetinin demokratik bir tavır sergileyemediğini savunarak, vicdanının sesinin dinlediğini ve güvensizlik önergesi lehine oy verdiğini belirtti.

Mecliste koalisyon hükümetinin 33, muhalefetin ise 32 sandalyesi bulunuyor.

Başbakan Moses Nagamootoo, sonucun kabul edilmesi gerektiğini kaydetti.

Güvensizlik önergesinin kabul edilmesiyle ülkede 90 gün içinde genel seçim yapılması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Guyana güvensizlik hükümet

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