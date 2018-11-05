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Güz Festivalinde Yüzlerce Balkabağı

05.11.2018 23:43 | Son Güncelleme

Balkabağı festivalleri Amerika’da sonbaharda çok meşhurdur. Bu festivallerde genellikle mısır tarlalarında dolaşmak, saman vagonunda gezinti yapmak ve balkabağı toplamak gibi eğlenceli faaliyetler düzenlenir

Güz Festivalinde Yüzlerce Balkabağı

Maryland eyaletinin Germantown ilçesinde yer alan Butler’s Orchard’da balkabağı teması her yerde! Çiftlikte binlerce kabak var. Ziyaretçiler istedikleri kabağı buradaki bir bölümden seçebiliyor.

Ata binmek, kaydıraktan kaymak ve mısır tarlası labirentinde gezmek gibi aktiviteler yapmak da mümkün bu çiftlikte.

Bir saman vagonu, ziyaretçileri büyük bir balkabağı tarlasına götürüyor. Bazı çocuklar bu büyük turuncu meyvelerin ne kadar ağır olduğuna şaşırıyor!

Butler ailesi 120 hektarlık çiftliğin sahibi. Ziyaretçiler buradaki meyve, sebze ve çiçekleri mevsimine göre kendileri toplayabiliyor. Butler’s Orchard 60 yıldan fazla bir süre önce kurulmuş. ‘Kendin seç, kendin topla’ uygulamasını bölgeye getiren ilk çiftlik. Bu, 89 yaşındaki Shirley Butler ve eşinin fikriymiş.

Shirley Butler’ın 30’lu yaşlarında olan torunları, çiftliği işleten üçüncü nesil. Çiftliğin şu anki genel müdürü Tyler Butler balkabağını genelde sadece süpermarketlerde görebilen çocukların çiftliğe geldiklerinde balkabağının nasıl yetiştiğini de öğrendiklerini söylüyor.

Aile çiftliklerini yürütmenin zorlaştığı bir dönemde, onbinlerce insanın her yıl güz festivalinde çiftliği ziyaret ediyor olması Tyler Butler’ı oldukça mutlu ediyor.

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