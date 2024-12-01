Güzel Aşklar Diyarı setinde ne yaşandı? Halil Ergün, "Meltem Cumbul ile bir gün sette tartıştık" diyerek açıkladı

Güzel Aşklar Diyarı dizisi, senaryo ekibindeki değişiklikler ve Halil Ergün'ün diziden ayrılmasıyla gündeme gelmişti. Ergün, dizideki Hakim karakterine veda etmeden önce, dizinin başlangıcındaki hikâyenin değiştiğinden bahsederek, "Dizinin başlangıcında babam beni başkasıyla evlendirmişti, asıl sevgilim ise Selma'ydı (Güneri). Ancak bu hikâye sonradan kaldırıldı, nedenini bilmiyorum. Senaryonun oturması lazım. Önceden iki kadın yazar vardı, şimdi başka yazarlar var. Her türlü katkıda bulunurum ama kendimi zorlamam," açıklamasında bulunmuştu.

Daha sonra, Halil Ergün, senaryoda kendisine bir ölüm sahnesi yazılmasını talep ederek, diziyi bırakma kararını vermişti.

Halil Ergün ile Meltem Cumbul arasında yaşanan gerilimin bu ayrılık kararına sebep olduğu iddia ediliyordu. Halil Ergün'ün diziden ayrılmasından bir süre sonra sizi erken final yaptı.

ERKEN FİNAL YAPTI

Usta oyuncu "Ben bıraktım dizi benden sonra kaldırıldı benim konuştuğum içerik yapılmıyordu" dedi.

Magazinburada muhabirine konuşan Halil Ergün, Meltem Cumbul iddiasına da yanıt verdi. Usta oyuncu “O konuyu büyütüyorlar. Davranışlarından kaynaklanan oradaki oyuncularla olan bir durum. Bir gün sette bir sahneyi konuşurken biraz gerginlik yaşamıştık tartıştık o kadar. Aramızda bir dargınlık kırgınlık yok” dedi.