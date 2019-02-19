‘Güzel Atlar Diyarı’ Kapadokya 

Doğal ve arkeolojik sit alanı olduğu için Kapadokya’nın bazı bölgelerinde motorlu araçlar yasak. Buralarda turistik turlar için atlar kullanılıyor. Tarihi bir önem de atfedildiği için atlar Kapadokya’nın simgelerinden.
Atlara atfedilen tarihi önem "Kapadokya" ismiyle bağlantılı. Kapadokya, kimilerine göre eski Farsça’da “güzel atlar diyarı” anlamına geliyor. İsmin etimolojik kökeni tartışmalı olsa da atfedilen bu anlam yaygın bir şekilde kullanılıyor.
Kapadokya’da çok sayıda at çiftliği var. Burak Bostancı bu çiftliklerden birinin sahibi. “Bizde at sevgisi atadan geliyor. Her evde bir at olurdu eskiden. Eskiden çiftçilik için kullanılan atlar artık turizm için kullanılıyor” diyen Bostancı dizi ve filmlerin at çiftliklerine büyük katkısı olduğunu söylüyor.
Yılkı atları yerine Arap atları
Burak Bostancı atalarının Erciyes Dağı eteklerindeki yılkı atlarını evcilleştirerek kullandığının altını çiziyor. Ancak yılkı atları küçük yapılı oldukları için özellikle yabancı turistlerde “bunlar bizi taşıyamaz” algısı oluşturmuş. Bu nedenle artık belgeleriyle birlikte safkan Arap atları aldıklarını belirten Bostancı, ‘’Yarışlarda dereceye girememiş, koşmuş kazanamamış veya faul yapmış atları alıp burada yetiştirip tur amaçlı kullanıyoruz” diye konuşuyor.
Atların eğitimi 4-5 yıl sürüyor. O yüzden çiftlikler mümkün olduğunca tay değil, yetişkin atları tercih ediyor. Kış döneminde dikkat edilmesi gereken en önemli şey, ter: “Soğuk havalarda atlarımızı koşturmayız. Atın bir numaralı problemi ter. Terli bırakırsanız hayvanı o hayvan hastalanır, sancılanır.”
Bostancı köpeklerinin de en büyük yardımcıları olduğunu söylüyor: “Kaçan atımız olursa onu köpeğimiz kovalar. Atları çevirir, gönderir, çiftliğe kadar kovalar. Çiftliğe getirir ve bırakır.”
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