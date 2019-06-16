Güzel havalar Pazaryeri tescilli fasulye üreticisini umutlandırdı

Yoldaş, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünce tescillenen "Pazaryeri boncuğu"nun, getirisi en yüksek ürün olduğu için ilçe halkının fasulye ekimine ağırlık verdiğini vurguladı.

İlçenin rakımının yüksekliği ve hava sıcaklığının fazla olmaması, "Pazaryeri boncuğu"na ayrı bir lezzet katıyor. Bu fasulye, kılçıksız ve dış yüzeyinin parlaklığından dolayı rağbet görüyor.

Bölgede 50-60 yıllık geçmişe sahip fasulyenin ilk dönemlerde sınırlı olan ekimi, bugün 530 dolayında çiftçi tarafından yaklaşık bin 800 dekar alanda yapılıyor.

Ekim işleminin bir ay önce yapıldığını aktaran Yoldaş, "Ekilen tohumlar yaklaşık 15 gün içinde kardeşlenme dönemine girer. Sarmaşık bir bitki olduğundan bu duruma gelince yaklaşık 1,5-2 metre boyunda daha önceden hazırlanmış tesisatlara ip atarak 'ipe sarma' dediğimiz direkler arasına gerilen tellere bağlanır. Yaklaşık 1,5 ay içinde meyve vermeye başlar. Ağustos ayı içinde başlayan ürün verme işlemi, peyderpey eylüle kadar devam eder." diye konuştu.

Yoldaş, çiftçilerin büyük ilgi gördüğü için pazar payı artan bu ürünün satışında zorlanmadığını dile getirerek, rekolte beklentisine ilişkin şunları kaydetti:

"Çok sayıda çiftçi yoğun bir biçimde taze fasulye ekimine geçti. Bu sezon havaların uygun gitmesi halinde 2 bin ton civarında ürün almayı hedefliyoruz. Bu ürünün katma değerini artırmak için Pazaryeri Belediye Başkanımız Zekiye Tekin ile Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Hakan Nihat Soyer'i ilçemize davet ederek bu üründen nasıl daha fazla gelir elde ederiz gibi çalışmalar içine girdik. Konserve gibi pazarlamak için neler yapabilir ve benzeri konularda ilçelerin kaymakamlıkları, belediyeleri ile koordineli bir biçimde çalışıyoruz."