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  4. Güzel havayı gören sahillere akın etti! 'Böyle güzel bir gün ocak ayında bulunmaz'

Güzel havayı gören sahillere akın etti! 'Böyle güzel bir gün ocak ayında bulunmaz'

08.01.2025 19:29
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İstanbul'da yükselen hava sıcaklıklarını ve güneşli havayı fırsat bilenler parkları ve sahilleri doldurdu. Zeytinburnu sahiline adet akın eden vatandaşlar sıcak havanın keyfini çıkardı.

Güzel havayı gören sahillere akın etti! 'Böyle güzel bir gün ocak ayında bulunmaz'

Ocak ayı olmasına rağmen 15 dereceyi bulan hava sıcaklıklarını fırsat bilen İstanbullular, hafta sonunu park ve sahillerde geçirdi. Zeytinburnu sahili gezmek isteyenlerin ilk tercihlerinden oldu. Kimileri piknik yaparken, kimileri ise evcil hayvanları ile yürüyüşe çıktı. Bazı İstanbullular deniz kenarında yürüyüp güzel havanın tadını çıkardı. Yeğenleriyle pikniğe gelen Deniz Yurter, "Bugün güneşliydi. Ben de yeğenlerimle geldim. Hem gezmiş olduk hem de piknik yapıp top oynadık. Böyle güzel bir gün ocak ayında bulunmaz. Biz de tadını çıkardık" dedi.

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Yürüyüşe çıkan Metin Aksoy, "Sanki yaz geldi gibi. Aslında hiç iyi bir şey değil. Hiç kış yaşayamıyoruz. Daha kar yağmadı. Şubat ayı geldi neredeyse. Ben sıcağı görünce yürüyüş yapmak için dışarı çıktım. Mevsimler değişiyor. Her gün yürüyüş yapıyorum ama bazen çok soğuk olunca çıkmıyorum. Herhalde insanlar piknik yapmaya da gelirler" şeklinde konuştu.

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İzin gününde gezmeye çıkan Esat Bozkurt ise, "Normalde havalar soğuk olur. Bugün izin günümüz, arkadaşımla çıktık. Hava da bugün çok güzel. Ocak ayındayız. Normalde olması gereken kar şu an yok. Sebebini biz de bilmiyoruz" ifadelerini kulladı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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