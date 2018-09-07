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"Güzel İzmir'de böyle koku istemiyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 10:56 | Son Güncelleme

Çiğli Atık Su Tesisi'nin çevresinde depolanan arıtma çamurlarından ve kanalizasyon altyapısının yetersizliğinden kaynaklandığı iddia edilen kötü koku, kent genelinde vatandaşların tepkisine neden oluyor - İzmir Sağlık Müdürlüğü ekipleri, denizden numune alarak inceleme başlattı - Mehmet Üner: - "Göztepe sahilinde bir aydır kokudan balık tutamıyoruz. Güzel İzmir'de böyle koku istemiyoruz" - Harun Kaya: - "Kanalizasyon kokusu gibi çok rahatsız edici bir şey. Turistleri görünce utanıyorum. Ben bu kadar rahatsız oluyorsam eminim onlar da rahatsız oluyordur"

İZMİR (AA) - İzmir genelinde kent sakinlerinin tepkisine neden olan kötü koku nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, denizden numune alarak inceleme başlattı.

Çiğli Atık Su Tesisi'nin çevresinde depolanan arıtma çamurlarından ve kanalizasyon altyapısının yetersizliğinden kaynaklandığı iddia edilen kötü koku, milyonlarca İzmirlinin yaşadığı kent merkezinin birçok yerinden duyuluyor.

Üçkuyular Vapur İskelesi yakınında balık tutan 35 yaşındaki Mehmet Üner, sahil boyunca kötü kokuyu duyduğunu, kokudan duramadıklarını söyledi.

Üner, "Göztepe sahilinde bir aydır kokudan balık tutamıyoruz. Güzel İzmir'de böyle koku istemiyoruz. Neden kaynaklandığını bilmiyoruz. Başka şehirler her yönden güzelleşirken İzmir iyice kötüye gidiyor. Yetkililerden acilen bu kötü kokunun önlenmesini istiyoruz." diye konuştu.

- "Turistleri görünce utanıyorum"

İzmir'e sürekli tatil için gelen Harun Kaya (36) da geceleri kaldığı otelin camını kokudan dolayı açamadığını belirtti.

Sokakta yürürken bile kötü kokuya maruz kaldığını dile getiren Kaya, şöyle konuştu:

"Kanalizasyon kokusu gibi çok rahatsız edici bir şey. Koku akşam ya da sabaha doğru daha da yaygınlaşıyor. İzmir, Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri. Bu kokunun vatandaşlara, kente verdiği zarar büyük. Kente turistler geliyor. Turistleri görünce utanıyorum. Ben bu kadar rahatsız oluyorsam eminim onlar da rahatsız oluyordur."

- "Denizin dibi görünmüyor"

Körfezde balık tutan Atilla Okay da (55), kokunun her geçen gün arttığını, 20 gün önce denizdeki balıkların yüzeye çıktığını gördüklerini anlattı.

Kanalizasyon kokusuyla körfezde çeşitli atıkların olduğunu belirten Okay, "Belediyenin görevini tam yaptığını sanmıyorum. Biz buraya temiz hava almak için ailemizi getiriyoruz ama kokudan durulmuyor. Koku daha çok sabah artıyor. Denizin dibi görünmüyor." ifadelerini kullandı.

Ayşe Kuyucu da artık İzmir'de kötü koku solumak istemediklerini, yetkililerin bir an önce görevlerini yapmalarını istedi.

- Körfez suyundan numune alındı

İzmir Sağlık Müdürlüğü ekipleri, denizden numune alarak inceleme başlattı.

İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, mikrobiyolojik kirlilik olup olmadığını belirlemek için denizden numune aldıklarını, sonuçların iki gün içinde belli olacağını, bunu da İzmirlilerle paylaşacaklarını belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kent genelindeki kötü koku ve sebebine ilişkin açıklama yapmadı.

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