İZMİR (AA) - İzmir genelinde kent sakinlerinin tepkisine neden olan kötü koku nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, denizden numune alarak inceleme başlattı.

Çiğli Atık Su Tesisi'nin çevresinde depolanan arıtma çamurlarından ve kanalizasyon altyapısının yetersizliğinden kaynaklandığı iddia edilen kötü koku, milyonlarca İzmirlinin yaşadığı kent merkezinin birçok yerinden duyuluyor.

Üçkuyular Vapur İskelesi yakınında balık tutan 35 yaşındaki Mehmet Üner, sahil boyunca kötü kokuyu duyduğunu, kokudan duramadıklarını söyledi.

Üner, "Göztepe sahilinde bir aydır kokudan balık tutamıyoruz. Güzel İzmir'de böyle koku istemiyoruz. Neden kaynaklandığını bilmiyoruz. Başka şehirler her yönden güzelleşirken İzmir iyice kötüye gidiyor. Yetkililerden acilen bu kötü kokunun önlenmesini istiyoruz." diye konuştu.

- "Turistleri görünce utanıyorum"

İzmir'e sürekli tatil için gelen Harun Kaya (36) da geceleri kaldığı otelin camını kokudan dolayı açamadığını belirtti.

Sokakta yürürken bile kötü kokuya maruz kaldığını dile getiren Kaya, şöyle konuştu: