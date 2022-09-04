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Güzel kokacağım diye sağlığınızdan olmayın: Parfüm kullanmadan önce bir kez daha düşünün!

04.09.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kozmetik ürünler daha bakımlı görünmemizi sağlıyor. Ancak sağlığımızı tehlikeye atabiliyor. Kullandığımız ürünlerin içerisinde bilmediğimiz birçok zararlı kimyasal bulunuyor. Bu kimyasallar çok ciddi hastalıklara neden olabiliyor. Özellikle parfümler sağlığı oldukça tehdit eden ürünler arasında bulunuyor.

Güzel kokacağım diye sağlığınızdan olmayın: Parfüm kullanmadan önce bir kez daha düşünün!

Parfüm daha güzel ve hoş kokmamızı sağlasa da sağlığı oldukça etkileyen ürünler arasında bulunuyor. Özellikle alınan sahte parfümlerin içerisinde kullanılan maddeler kansere yol açacak kimyasallar içeriyor. Sahte parfümlerin kıyafetlere bile zarar verdiği görülüyor. Doğrudan cilde sıkılan parfüm kansere ve solunum hastalıklarına sebep olabiliyor. Uzmanlar parfüm seçilirken sağlık sorunlarının göz önünde bulundurulmasını ve mutlaka güvenilirliğinin test edilmesi gerektiğini belirtiyor.

PARABEN İÇEREN ÜRÜNLERDEN UZAK DURUN

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Sahte parfümlerin cilde sıkılması ciltte kalıcı kahverengi lekelerin oluşmasına neden olabiliyor. Cilt sağlığını oldukça etkileyen bu parfümlerin kanserojen olduğu düşünülüyor. Parfümün içerisinde yer alan ve sağlık için oldukça zararlı olan paraben birçok ülkede yasaklanmasına rağmen hâlâ kullanılıyor. Paraben, ciltte tahriş ve egzamaya neden olduğu gibi kanserojen etkisi bulunduğu da tartışılıyor. Uzmanlar kullanılan sahte parfümlerin doğrudan cilde sıkılmaması gerektiğini belirtiyor.

PARABEN HANGİ ÜRÜNLERDE BULUNUYOR?

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Parabenler, çeşitli kozmetiklerde, ayrıca gıdalarda ve ilaçlarda kullanılıyor. Parabenler içerebilen kozmetikler arasında; makyaj, nemlendiriciler, saç bakım ürünleri ve tıraş ürünleri bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
kanser parfüm hastalık nemlendirici kimyasal koku solunum ürün
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