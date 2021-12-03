Güzel model Alexis Ren göğüslerine eşarp bağladığı pozuyla sınırları zorladı!

Cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren güzel model Alexis Ren, bu defa üstsüz paylaşımıyla dikkatleri üzerine topladı. ABD'li yıldız, göğsüne eşarp bağladığı pozuyla takipçilerini mest etti.

1996 yılında Santa Monica'da dünyaya gelen Alexis Ren, Instagram'ın en ateşli fenomenleri arasında yer alıyor.

Magazin basınının ilgiyle takip ettiği model, bir dönem eski sevgilisi Jay Alvarrez'in cinsel organıyla alay ederek, tepki toplamıştı.

Güzel modelin, Instagram'da 15 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.



