Güzel model Chantel Zales, iç çamaşırlı pozuyla yürek hoplattı!

Meksikalı güzel model Chantel Zales, 4 milyon takipçiye sahip olduğu Instagram hesabından paylaştığı bikinili ve iç çamaşırlı pozlarıyla, sosyal medyayı kasıp kavuruyor. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken fenomene, beğeni ve yorum yağıyor.

Dünyaca ünlü iç çamaşırı ve bikini modeli Chantel Zales, sosyal medya hesabından paylaştığı cüretkar pozlarıyla adından söz ettiriyor. Bir dönem New Mexico’da profesyonel olarak futbol oynamış olan model, kusursuz fiziği ve cesur paylaşımlarıyla büyük beğeni topluyor.

Meksikalı sosyal medya fenomeninin sınır tanımayan pozları, takipçilerinden övgü dolu yorumlar alıyor. Seksi modelin Instagram'da 4 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.

