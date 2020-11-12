Güzel olduğu için ayrımcılığa uğruyor

27 yaşındaki model Maria Thattil, Ekim ayında Miss Universe Avustralya tacını kazandı. Ancak Avustralya hükümeti için yüksek profilli işe alımlar gerçekleşirerek günlerini geçiriyor.

Psikoloji alanında üniversite eğitimi alan ve insan kaynakları alanında yüksek lisans yapan Thattil, güzelliği nedeniyle başarısının sorgulandığını düşünüyor.

Avustralya’da bir gazeteye konuşan Maria gençliğinden beri güzel ve akıllı olmakla ilgili mücadele verdiğini söyleyerek, okul başarısının sürekli sorgulandığını belirtti.

Aynı zamanda kendine ait bir moda blogu bulunan Maria görünümüyle yargılandığını ve bunun kariyerinde de sürdüğünü söyleyerek “Kariyerimin başlarında, güzel olduğum için insanlara karşı ekstra iyi olmam beklendi. Bu çok cesaret kırıcıydı” dedi.

Güzel ve akıllı olduğu için çok mücadele vermesi gerektiğini söyledi.



Maria’nın başarısı, sınıf arkadaşları tarafından sürekli sorgulandı.



Maria bir keresinde girdiği bir iş görüşmesinde kendisine erkek işverenlerin görünüşü nedeniyle işe alınacağının söylendiğini belirtti. Başka bir iş görüşmesinde ise erkek bir yöneticinin göz alıcı kıyafetleri ve makyajı hakkında yorum yaptığını söyledi.