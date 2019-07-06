Güzel olmak için güzelliğinizden olmayın

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Müge Güler Özden, daha güzel ve genç görünmek için botoks ya da dolgu yaptırmak isteyen kişilerin, bu işlemleri merdiven altı yerlerde ya da uzman hekim harici kişilere yaptırdıklarında görme sorunlarına ya da doku kaybına varabilen çok ciddi sorunlarla karşılaşabileceklerini söyledi.

Türkiye’de özellikle son zamanlarda kozmetik işlemler yetkisiz kişiler tarafından yapılabiliyor. Bu işlemler sonucunda bireylerde komplikasyonlar meydana gelebiliyor. OMÜ Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Müge Güler Özden, uzmanlar haricinde yaptırılan kozmetik işlemler sonunda oluşabilecek ciddi sorunlar hakkında bilgiler verdi.

“Yüz bölgesi aslında en tehlikeli ve komplikasyonlara açık bir bölgedir”

İnsan vücuduna ve özellikle yüz bölgesine yapılan işlemlerin istenmeyen sonuçları olabileceğine işaret eden Doç. Dr. Müge Güler Özden, “İnsanlar belli bir yaşa geldikten sonra daha genç ve daha güzel görünmek için, kozmetoloji biliminin de gelişmesi ile güzel sonuçlar elde edebiliyorlar. Bizler de branşımız gereği bu gelişmiş uygulamaları takip ediyoruz. Ancak kozmetik işlemler, bir yandan da halk sağlığı sorunu olmaya başladı. Hemen hemen her gün bir dermatoloji uzmanına, plastik cerrahı ya da enfeksiyon hastalıkları uzmanına bu tür işlemlerden sonra oluşan komplikasyonlardan dolayı insanların başvurur hale geldiğini gördük. Bu işlemlerin kolay ulaşılabilir olması tehlikeli bir durum. İnsanların bilinçlenmesi ve uzman hekim dışında bir uygulayıcıya gitmemesinin insan sağlığı açısından önemi büyük. Çünkü sonuç bazen çok kötü noktalara varabilir. İnsanların, yeterli eğitime sahip olmayan kişilerin yaptığı işlemler sonucunda şiddetli enfeksiyonlar, bu enfeksiyonların kana karışması ve kalıcı yumruların oluşması gibi kötü sonuçlarının olabileceğini bilmesi lazım. Aslında bizim insanlarımız hekim konusunda oldukça titizdir. İnsanımız basit bir enjeksiyon yaptırırken bile işin ehli hekim arıyor. Ama nedense kozmetik konusunda daha bir cesur davranıyorlar. Yüz bölgesi aslında en tehlikeli ve komplikasyonlara açık bir bölgedir. Bu bölgenin beyine ne kadar yakın olduğunu, damar ve sinir sayısının ne kadar yoğun olduğunu bilmek gerekir. Bu nedenle özellikle yüz bölgesinde yapılacak kozmetik işlemlerin mutlaka uzman hekimler tarafından yapılması gerekir” dedi.