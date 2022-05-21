“Güzel olmak zor” diyerek isyan eden OnlyFans fenomeni Carla Bellucci’ye tepki yağdı

Sosyal medyada “İngiltere’nin en nefret edilen kadını” unvanına sahip olan Carla Bellucci, OnlyFans hesabı sayesinde kazandığı parayı kendisine yatırım yapmak için kullandığını söyledi. Estetik operasyonlarıyla dış görüntüsünde değişiklik yaptığını ve yeni halinden fazlasıyla memnun olduğunu düşünen Bellucci, takipçilerinin kendisiyle aynı fikirde olmamasına sinirlendi. 40 yaşındaki sosyal medya fenomeni, “Bana her zaman nefret yorumları yapılıyor. Yorumlara bakıyorum hepsi dış görünüşümle ilgili. Eğer çirkin bir kadın olsaydım bunlar olmazdı. Güzel olmak zor” dedi.

“BENİ DAMGALIYORLAR”

Sosyal medya kullanıcılarının düşündüğünün aksine çocuklarıyla birlikte sakin bir hayatı olduğunu dile getiren Bellucci, “İnsanlar benden daha kötü durumlarda sosyal medyada boy gösterdiler. Ancak ben en nefret edilen kadın oldum. Beni damgalıyorlar. Çünkü OnlyFans modeliyim ve güzelim” diye konuştu.

Yaz aylarında herkesin bikini ve mayo giydiğinden söz eden Bellucci, “İnsanların hepsinin giydiği bir şeyle ben poz verdiğimde nefret yorumları yağıyor. Bu kadar acımasız olmaları beni üzüyor. Bana karşı özel bir nefretim olduğunu düşünmeye başladım” ifadelerini kullandı.



