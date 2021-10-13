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Güzel oyuncu Bergüzar Korel'in babası da ünlü bir oyuncu! Meğer efsane filmde oynamış

13.10.2021 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel'in babası, Türk sinemasının önemli oyuncularından biri çıktı. Korel'in babası, meğer sayısız projede rol alan bir Yeşilçam yıldızıymış...

Güzel oyuncu Bergüzar Korel'in babası da ünlü bir oyuncu! Meğer efsane filmde oynamış

Güzel oyuncu Bergüzar Korel'in babasının usta oyuncu Tanju Korel olduğunu biliyor muydunuz? Tanju Korel; Cingöz Recai, Töre, Kara Elmas ve Zeytin Dalı gibi sayısız projede kamera karşısına geçti.

Güzel oyuncu Bergüzar Korel'in babası da ünlü bir oyuncu! Meğer efsane filmde oynamış

Tanju Korel, 10 Ekim 1944 tarihinde İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesi'ni bitiren Korel, Grenoble Üniversitesi'ni kazandı.

Güzel oyuncu Bergüzar Korel'in babası da ünlü bir oyuncu! Meğer efsane filmde oynamış

Tanju Korel, 1966 yılında 'Perde' dergisinin düzenlediği yarışmayla şöhreti yakaladı.

Güzel oyuncu Bergüzar Korel'in babası da ünlü bir oyuncu! Meğer efsane filmde oynamış

Oyuncunun ilk projesi, 1966 yılında rol aldığı İstanbul Dehşet İçinde filmi oldu.

Güzel oyuncu Bergüzar Korel'in babası da ünlü bir oyuncu! Meğer efsane filmde oynamış

Tanju Korel, Türk sinemasında 100'den fazla yapımda yer aldı.

Güzel oyuncu Bergüzar Korel'in babası da ünlü bir oyuncu! Meğer efsane filmde oynamış

1974 yılında meslektaşı Hülya Darcan ile dünyaevine girdi. Çiftin, Bergüzar ve Zeynep adında iki kızı oldu.

Güzel oyuncu Bergüzar Korel'in babası da ünlü bir oyuncu! Meğer efsane filmde oynamış

Tanju Korel'in son projesi, 2005 yılında yer aldığı Zeytin Dalı dizisi oldu. Tanju Korel, aynı yıl akciğer kanseri nedeniyle vefat etti.

Güzel oyuncu Bergüzar Korel'in babası da ünlü bir oyuncu! Meğer efsane filmde oynamış

''ONUN YANINDA RAHAT RAHAT AĞLAYAMADIM''

Babanının ölümüyle sarsılan Bergüzar Korel, babası Tanju Korel için şu ifadeleri kullanmıştı: Kanserle mücadele ettiği yıllarda babamın yanında sadece ben vardım. Annem çalışıyordu, ablam da Amerika’daydı. Biz zaten onunla hep arkadaş gibiydik ama son dönemlerinde daha bir yakınlaştık. Onun yanında rahat rahat ağlayamadım ve o acı içimi hep rahatsız etti. Babam, benim yanımda son nefesini verdi. Öldüğü gün olan 21 Eylüller benim için hep acılı geçiyor. Yokluğuna hala alışamadım. Bugünleri görmesini, torunu Ali’yi kucağına almasını çok isterdim...

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Anahtar Kelimeler:
Bergüzar Korel Halit Ergenç
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