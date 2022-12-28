Güzel oyuncu Beril Pozam'dan Yalı Çapkını itirafı: Biraz canımı acıtıyor

Yalı Çapkını dizisiyle yıldızı parlayan Beril Pozam, dizide gerçek bir hayat hikayesi işlendiği için çekimlerde zaman zaman duygusal dakikalar yaşadığını itiraf etti.

Beril Pozam, ''Bazı sahnelerde role hazırlanırken bir sürü insanla sohbet etme fırsatı buldum ve onların hikayelerini dinledim. Bazı sahneler birebir anlatılmış hikayeler oluyor. O anları oynamak ya da oynandığını görmek, biraz canımı acıtıyor ama genel olarak zaten iyi yazılan her metin, insanın bir yerine dokunuyor'' dedi.

Suna ve Seyran kardeşliği hakkında da konuşan Beril Pozam, ''Yaşadıkları durum çok zor. Ben Suna gibi dayanabilir miydim? Bir fikrim yok, Allah Suna'ya sabır vermiş, güç vermiş. Bütün kötülüğün ve karanlığın arasında kendini sağlam tutabilmiş. Suna'nın bu dünyada güçlü bir şekilde yaşıyor olması beni mutlu ediyor'' ifadelerini kullandı.

''Çapkın biriyle aşk yaşar mısın?'' sorusunu da yanıtlayan Beril Pozam, ''Güven arayan bir insanım. Kaygılandığım bir yerde durmam. Çapkın biri bana çekici bile gelmez'' diyerek sadakate değer verdiğini belirtti.

En sinir olduğu şeyin aptal yerine konulmak olduğunu söyleyen yıldız, ''Hepimizin bir zeka seviyesi, duyguları, tecrübe ettikleri var. Bunu hiçe sayan tiplere sinir oluyorum, her defasında da bozarım onları, avlarım'' dedi.



