Güzel oyuncu Demet Özdemir'den bornozlu paylaşım!

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan güzel oyuncu Demet Özdemir, 14 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı bornozlu pozuyla beğeni topladı.

Son dönemlerde sosyal medya hesabında paylaştığı cesur pozlarla magazin gündemini meşgul eden Demet Özdemir, büyük bir hayran kitlesine sahip.

Bir süredir herhangi bir projede yer almayan Demet Özdemir'in, Doğduğun Ev Kaderindir'den sonra ne tür bir yapımda yer alacağı merak ediliyor.

Daha önce Çilek Kokusu ve Erkenci Kuş gibi romantik komedi dizilerinde rol alan Özdemir, Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle ilk kez dramatik bir hikayeyle seyirci karşısına çıkmıştı.



