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Güzel oyuncu Demet Özdemir'den bornozlu paylaşım!

25.11.2021 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En son Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde hayat verdiği 'Zeynep' karakteriyle dikkatleri üzerine toplayan güzel oyuncu Demet Özdemir, Instagram hesabından bornozlu banyo pozunu paylaştı.

Güzel oyuncu Demet Özdemir'den bornozlu paylaşım!

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan güzel oyuncu Demet Özdemir, 14 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı bornozlu pozuyla beğeni topladı.

Güzel oyuncu Demet Özdemir'den bornozlu paylaşım!

Son dönemlerde sosyal medya hesabında paylaştığı cesur pozlarla magazin gündemini meşgul eden Demet Özdemir, büyük bir hayran kitlesine sahip.

Güzel oyuncu Demet Özdemir'den bornozlu paylaşım!

Bir süredir herhangi bir projede yer almayan Demet Özdemir'in, Doğduğun Ev Kaderindir'den sonra ne tür bir yapımda yer alacağı merak ediliyor.

Güzel oyuncu Demet Özdemir'den bornozlu paylaşım!

Daha önce Çilek Kokusu ve Erkenci Kuş gibi romantik komedi dizilerinde rol alan Özdemir, Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle ilk kez dramatik bir hikayeyle seyirci karşısına çıkmıştı.

Güzel oyuncu Demet Özdemir'den bornozlu paylaşım!

Güzel oyuncu Demet Özdemir'den bornozlu paylaşım!


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Anahtar Kelimeler:
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Demet Özdemir Oğuzhan Koç
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