Güzel oyuncu Hande Erçel'in eski hali şoke etti! Gören tanıyamıyor

Son dönemlerde Sen Çal Kapımı dizisinde hayat verdiği Eda karakteriyle dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Hande Erçel, estetik iddialarıyla da sık sık gündeme geliyor. Erçel'in kariyerinin başında yer aldığı projelerdeki görüntüleri, magazin gündemini meşgul ederken, Çalıkuşu dizisindeki hali de şaşkınlık yarattı. İşte güzel oyuncunun şoke eden görüntüleri...

HANDE ERÇEL'İN ESTETİKSİZ HALİ ŞAŞIRTTI

27 yaşındaki ünlü oyuncu Hande Erçel, başrollerini Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in paylaştığı 2013 yapımı Çalıkuşu dizisindeki görüntüsüyle hayranlarını şaşırttı.

Dizide, Burak Özçivit'in canlandırdığı Kamran karakterine aşık bir genç kızı canlandıran Erçel, ölümcül bir hastalık nedeniyle yataklara düşen 'Zahide' karakterine hayat vermişti. Sosyal medyada 20 milyonu aşkın takipçisi bulunan oyuncunun, eski hali görenleri şaşkına çevirdi. İşte Hande Erçel'in tartışma yaratacak o görüntüleri:

HANDE ERÇEL KİMDİR?

Hande Erçel, 1993 yılında Balıkesir, Bandırma‘da dünyaya geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Sanatları Bölümü’nde okumaya devam etmektedir. 2011-2013 yıllarında 3mota oyunculuk atölyesinde eğitimine başladı,eş zamanlı Tiyatro Kedi’de oyun asistanlığı yaptı.

Hande Erçel, 2012 yılında düzenlenen Miss Cilivaliton of the World yarışmasına katılıp Azerbaycan‘da düzenlenen bu yarışmada ikinci oldu. Oyunculuğa 2014 yılında “Çılgın Dershane Üniversitede” adlı diziyle basladi. 2014 yılında “Hayat Ağacı” adlı dizide (Selin Karahanlı) karakterini canlandırırken İdil Fırat, Fikret Kuşkan, Onur Saylak, Özge Özberk, Kenan Bal ile beraber oynadı.

Hande Erçel, 2015 yılında “Güneşin Kızları” adlı dizide “Selin Yılmaz” karakterini canlandırmıştır. 2017-2020 arasında Harika Uygur chubbuck atölyesi, Merve Taşkan oyuncu koçu, İbrahim Çiçek tiyatro yönetmeni-koç ile eğitimini hala sürdürmektedir.

HANDE ERÇEL'İN OYNADIĞI DİZİLER

Sen Çal Kapımı / Eda Yıldız / 2020

Azize / 2019

Halka / Müjde Akay / 2018

Siyah İnci / Hazal / 2017

Aşk Laftan Anlamaz / Hayat Uzun-Sarsılmaz / 2016-2017

Güneşin Kızları / Selin Yılmaz-Mertoğlu / 2015-2016

Hayat Ağacı / Selen Karahanlı / 2014

Çılgın Dersane Üniversitede / Meryem / 2014

Çalıkuşu / 2013 / Zahide

Tatar Ramazan / 2013



