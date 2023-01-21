Güzel oyuncu Sinem Ünsal'ın göğüs dekolteli pozuna takipçileri sessiz kalamadı

Sinem Ünsal, 2 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı göğüs dekolteli pozlarıyla beğeni topladı. Güzel oyuncunun iddialı stiline takipçileri sessiz kalamadı.

Sinem Ünsal'a ''Bu fizik şaka mı?'' ve ''Yine parıl parılsın'' gibi yorumlar geldi.

2017 yılında Çoban Yıldızı dizisi ile başlayan oyunculuk kariyerini Mucize Doktor dizisi ile taçlandıran Sinem Ünsal, en son Gizli Saklı dizisinde rol aldı.

Aşk hayatıyla da dikkat çeken yıldız, bir dönem Gibi dizisinin yıldızı Kıvanç Kılınç ile birliktelik yaşamıştı.

Aşkı yine aynı camiadan bulan Sinem Ünsal, kalbini Gizli Saklı dizisindeki partneri Halit Özgür Sarı'ya da kaptırmıştı.

Sinem Ünsal'ın hayatında şimdilerde birinin olmadığı biliniyor.



