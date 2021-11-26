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  4. Güzel oyuncu Tuvana Türkay derin göğüs dekoltesiyle mest etti! ''Ayakları aşk kokan kadın!''

Güzel oyuncu Tuvana Türkay derin göğüs dekoltesiyle mest etti! ''Ayakları aşk kokan kadın!''

26.11.2021 00:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan güzel oyuncu Tuvana Türkay, Instagram hesabından paylaştığı derin göğüs dekolteli pozuyla yorum yağmuruna tutuldu.

Güzel oyuncu Tuvana Türkay derin göğüs dekoltesiyle mest etti! ''Ayakları aşk kokan kadın!''

En son Kağıt Ev dizisinde hayat verdiği Azra karakteriyle seyirciyle buluşan ünlü oyuncu Tuvana Türkay, 3 milyona yakın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı dekolteli akşam yemeği pozuyla takipçilerini mest etti.

Güzel oyuncu Tuvana Türkay derin göğüs dekoltesiyle mest etti! ''Ayakları aşk kokan kadın!''


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Tuvana Türkay Instagram
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