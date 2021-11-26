Güzel oyuncu Tuvana Türkay derin göğüs dekoltesiyle mest etti! ''Ayakları aşk kokan kadın!''

En son Kağıt Ev dizisinde hayat verdiği Azra karakteriyle seyirciyle buluşan ünlü oyuncu Tuvana Türkay, 3 milyona yakın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı dekolteli akşam yemeği pozuyla takipçilerini mest etti.
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