Güzel oyuncu Yasemin Kay Allen’ın bikinili pozları olay oldu!

Star TV’nin büyük umutlarla yola çıktığı İyi Günde Kötü Günde dizisinden seyiricisini üzen bir haber geldi. Başrollerini Elçin Sangu, Yasemin Kay Allen ve Ozan Dolunay’ın paylaştığı dizi 6. bölümde ekrana veda etti. İddialı oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dizi tanıtımlarında merak uayandırmayı başaran proje reytinglerde istenilen başarıyı gösteremeyince ekranlara veda etti. 6 bölümlük macerasının sonrasında dizinin başrol oyuncularından Yasemin Kay Allen soluğu tatilde aldı.

DENİZ SEZONU DEVAM EDİYOR

Merhamet dizisinde Irmak Tunalı karakterine hayat vererek popülerleşen Yasemin Kay Allen’ın dizisi bu sefer istenile başarıyı gösteremedi. İyi Günde Kötü dizisinin erken final yapmasından sonra sevilen oyuncu tatil için rotasını Göcek’e çevirdi. Göcek’te tekne tatilinin tadını çıkartan Yasemin Kay Allen gönderisine, “Ekim?” notunu ekledi. Güzel sanatçının siyah bikinili pozları kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

