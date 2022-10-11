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Güzel şarkıcı Hadise'nin bir de kız kardeşini görün! Görenin nutku tutuldu

11.10.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Mehmet Dinçerler ile olaylı bir şekilde boşanan Hadise, özel hayatıyla merak uyandıran isimler arasında yer alıyor. Hadise'nin kameralardan uzak yaşayan kız kardeşi Derya Açıkgöz'ü görenler ''Güzellik genetik'' demeden edemiyor.

Güzel şarkıcı Hadise'nin bir de kız kardeşini görün! Görenin nutku tutuldu

Aşk hayatında yaşadığı talihsizliklerle magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise'nin kız kardeşi Derya Açıkgöz, güzelliğiyle görenleri hayran bıraktı.

Belçika'da Sivaslı bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Hadise, 2003 yılında katıldığı bir müzik yarışması sonrası albüm teklifi aldı.

Hadise'nin bir de kız kardeşini görün! Güzelliğiyle hayran bıraktı Görenin nutku tutuldu

Stir Me Up şarkısıyla tanınırlığını arttıran Hadise, Türk basınının ilgisi sonrası, kariyerini kendi ülkesinde sürdürme kararı aldı. Deli Oğlan, Düm Tek Tek, Kahraman, Evlenmeliyiz, Aşk Kaç Beden Giyer gibi şarkılarla sağlam bir ün kazanan Hadise, özel yaşamıyla da ilgi odağı oldu.

Hadise'nin bir de kız kardeşini görün! Güzelliğiyle hayran bıraktı Görenin nutku tutuldu

Bir dönem yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım ile birlikte olan Hadise, aşk hayatını ilk kez sevenleriyle paylaşmıştı.

Hadise'nin bir de kız kardeşini görün! Güzelliğiyle hayran bıraktı Görenin nutku tutuldu

Sonrasında Kaan Yıldırım ile yolları ayrılan güzel şarkıcı, iş insanı Mehmet Dinçerler ile sürpriz bir şekilde evlendi ancak ikilinin beraberliği çok kısa sürdü.

Hadise'nin bir de kız kardeşini görün! Güzelliğiyle hayran bıraktı Görenin nutku tutuldu

Kameralar ardındaki yaşamı sevenleri tarafından araştırılan Hadise'nin kendisinden 2 yaş küçük kız kardeşi Derya Açıkgöz, güzelliğiyle ilgi odağı oldu.

Hadise'nin bir de kız kardeşini görün! Güzelliğiyle hayran bıraktı Görenin nutku tutuldu

Sosyal medyada epey aktif olan Derya Açıkgöz'ün pozlarına övgü dolu yorumlar yapılıyor.

Hadise'nin bir de kız kardeşini görün! Güzelliğiyle hayran bıraktı Görenin nutku tutuldu

Instagram'da 300 binden fazla takipçisi bulunan Derya Açıkgöz, yaşamına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Hadise'nin bir de kız kardeşini görün! Güzelliğiyle hayran bıraktı Görenin nutku tutuldu

Moda tasarımcısı olan Derya Açıkgöz'ün kendine ait bir giyim markası bulunuyor.

Hadise'nin bir de kız kardeşini görün! Güzelliğiyle hayran bıraktı Görenin nutku tutuldu

Derya Açıkgöz, ablası Hadise Açıkgöz ve birçok ünlü isim ile birlikte çalışıyor.

Hadise'nin bir de kız kardeşini görün! Güzelliğiyle hayran bıraktı Görenin nutku tutuldu

HADİSE'NİN SAPIĞI KARDEŞİNE DE DADANMIŞTI

Hadise'nin saplantılı bir hayranı, bir dönem Derya Açıkgöz'e de cinsel içerikli mesajlar atmıştı.

Hadise'nin bir de kız kardeşini görün! Güzelliğiyle hayran bıraktı Görenin nutku tutuldu

Zanlı, Derya Açıkgöz'e yazdığı mesajlarda ''Buluşacağız, bu ilişki kor gibi yanacak. İnci tanem bekle beni. Doğum günün bana geldiğin gündür, hasret ateşinin söndüğü gündür" ifadelerine yer vermişti.

Hadise'nin bir de kız kardeşini görün! Güzelliğiyle hayran bıraktı Görenin nutku tutuldu

Gözaltına alındığında pişman olduğunu söyleyen sapığın 5 yıl 6 aya kadar hapsi istenmişti.

Hadise'nin bir de kız kardeşini görün! Güzelliğiyle hayran bıraktı Görenin nutku tutuldu

Hadise'nin bir de kız kardeşini görün! Güzelliğiyle hayran bıraktı Görenin nutku tutuldu

Hadise'nin bir de kız kardeşini görün! Güzelliğiyle hayran bıraktı Görenin nutku tutuldu

Hadise'nin bir de kız kardeşini görün! Güzelliğiyle hayran bıraktı Görenin nutku tutuldu

Hadise'nin bir de kız kardeşini görün! Güzelliğiyle hayran bıraktı Görenin nutku tutuldu

Hadise'nin bir de kız kardeşini görün! Güzelliğiyle hayran bıraktı Görenin nutku tutuldu

Hadise'nin bir de kız kardeşini görün! Güzelliğiyle hayran bıraktı Görenin nutku tutuldu

Hadise'nin bir de kız kardeşini görün! Güzelliğiyle hayran bıraktı Görenin nutku tutuldu

Hadise'nin bir de kız kardeşini görün! Güzelliğiyle hayran bıraktı Görenin nutku tutuldu

Hadise'nin bir de kız kardeşini görün! Güzelliğiyle hayran bıraktı Görenin nutku tutuldu

Hadise'nin bir de kız kardeşini görün! Güzelliğiyle hayran bıraktı Görenin nutku tutuldu


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