Güzel şeyler de oluyor: Bilim insanları gök taşında protein buldu!

Dünya dışı yaşam var mı yok mu? İnsanlık yıllardır bu sorunun yanıtını arıyor. Bu soruya bir yanıt alabilmek için uzayda bir adım daha fazla ileri gidebilmenin hesaplarını da yapıyor. Fakat bu kez uzaya gitmemize gerek kalmadı. Zira, Dünya dışında yaşam olabileceğine dair en büyük ipuçlarından birisi yeryüzüne hem de 1990 yılında bizzat kendisi geldi.

CEZAYİR'DEKİ GÖK TAŞINDA PROTEİN BULUNDU

Harvard Üniversitesi'nden araştırmacılar, 1990 yılında Cezayir'de bulunan ''Acfer 086'' isimli gök taşını tekrar inceleme altına aldı. Bilim insanlarından oluşan araştırma ekibi, Acfer 086'da hemolithin adında demir ve lityum içeren bir protein buldu. Araştırmacılar, hemolithine daha yakından baktıklarına onun büyük oranda glisinden oluştuğunu ve demir, oksijen ve lityum gibi maddelerle kaplı olduğunu fark ettiler. Araştırmacılar bu durumdan oldukça mutlu oldu çünkü bu dünya dışında herhangi bir yerde yaşam olabileceğine dair en önemli kanıtlardan biriydi.

HEMOLİTHİN DOĞRULANIRSA...

Araştırmacılardan Julie McGeoc, hemolithinin suyun oksijen ve hidrojen olarak bileşenlerine ayrılmasında etkili olduğunu ifade etti. Gök taşından elde edilen protein verisinin doğrulanması için bilim insanlarına araştırma yapma tavsiyesi veren McGeoc, hemolithin için doğrulanırsa yaşama öncülük eden biyo kimyasal bir enerji kaynağı olabilir dedi. Bu durum uzayda hayat var tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

