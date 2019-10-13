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Güzel sunucu Esra Ceyhan son haliyle şaşırttı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 10:02 | Son Güncelleme

Bir dönem ekranlarda fırtınalar estiren ünlü sunucu Esra Ceyhan sosyal medyada çok aktif. Ceyhan son haliyle de sevenlerinin dikkatinden kaçmadı.

Bir dönemin gözde sunucusu Esra Ceyhan, uzun zamandır ekranlardan uzak bir hayat yaşasa da, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Esra Ceyhan adını geniş kitlelere ''Esra Ceyhan'la A’dan Z'ye'' isimli programla duyurdu.

Güzelliği ve sempatik tavırlarıyla bir zamanlar seyirciyi ekrana kilitleyen eski sunucu, şimdilerde iki çocuğuyla birlikte mutlu bir hayat yaşıyor.

Kısa bir süre önce obezite teşhisi konan Ceyhan, Ender Saraç'ın da desteğiyle, 9 kilo vermişti.

İşte güzel sunucunun son hali....

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