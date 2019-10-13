Güzel sunucu Esra Ceyhan son haliyle şaşırttı!

Bir dönemin gözde sunucusu Esra Ceyhan, uzun zamandır ekranlardan uzak bir hayat yaşasa da, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Esra Ceyhan adını geniş kitlelere ''Esra Ceyhan'la A’dan Z'ye'' isimli programla duyurdu.

Güzelliği ve sempatik tavırlarıyla bir zamanlar seyirciyi ekrana kilitleyen eski sunucu, şimdilerde iki çocuğuyla birlikte mutlu bir hayat yaşıyor.

Kısa bir süre önce obezite teşhisi konan Ceyhan, Ender Saraç'ın da desteğiyle, 9 kilo vermişti.

İşte güzel sunucunun son hali....

