Güzel'in vefatının üzerinden bir yıl geçti

Başarılı çalışmalarından dolayı 38 yaşında "Türkiye'nin en genç Başbakanlık müsteşarı" olan Güzel, 24 Ocak 1980 ekonomik tedbirlerinin alınması sürecinde görevler üstlendi.

Üniversite eğitiminin ardından Devlet Planlama Teşkilatında çeşitli kademelerde görev alan Güzel, Başbakanlık Müşavirliği, Başbakanlık Ekonomik ve Sosyal İşler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Müşavirliği ve Müsteşar Yardımcılığı, Devlet Planlama Teşkilatı Genel Sekreterliği ve Müsteşar Vekilliği ile Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünü 1968'de bitiren Güzel, "Türkiye'nin İktisadi Büyüme Modelleri" üzerine tez çalışması yaptı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 1945'te Gaziantep'te dünyaya gelen Güzel, ilk ve orta öğrenimini Malatya'da tamamladı.

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Turgut Özal Hükümeti'nde, Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü olarak görev yapan Güzel, 1987'deki seçimlerde yeniden seçilerek bu kez Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı görevini üstlendi. Güzel, 1986-1989 arasında ise Dışişleri Bakan Vekilliği yaptı.

ANAP'ın 1989'da yapılan olağanüstü kongresinde parti genel başkanlığına aday olan Güzel, bu girişiminde başarılı olamadı. Güzel, daha sonra 23 Kasım 1992'de Yeniden Doğuş Partisini (YDP) kurarak, genel başkanlık koltuğuna oturdu.

Çalışmaları kapsamında 1994'te "Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi"ni kuran Güzel, "Yeni Türkiye" isimli akademik dergi yayımlamaya başladı.

Ekonomi doktorası yanında Türk tarihi, kültürü ve eğitimi konularında üç ayrı dalda fahri doktora unvanı bulunan Güzel'e "Türkler" konusundaki uluslararası çalışmaları nedeniyle Türk Tarih Kurumu takdirnamesi verildi. Güzel ayrıca "Türk Dünyası" çalışmasıyla da TÜRKSAV'ın hizmet ödülüne layık görüldü.

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