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Güzel'in vefatının üzerinden bir yıl geçti

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.03.2019 11:32 | Son Güncelleme

Türk siyasetinin renkli simalarından ve eski bakanlardan Hasan Celal Güzel'in vefatının üzerinden bir yıl geçti - Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı görevlerinde bulunan Güzel, kendisini "Siyaseti halka yakın şekilde yapma ekolünün başta gelen temsilcisi" olarak niteliyor ve vatandaşlarla kurduğu yakın ilişkiyle biliniyordu - Eski Cumhurbaşkanlarından Turgut Özal'ın "Tank Hasan" lakabını taktığı Güzel, 28 Şubat postmodern darbesi ve FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde demokrasiden yana tavır koydu

MEHMET TOSUN - Türk siyasetinin renkli simalarından ve eski bakanlardan Hasan Celal Güzel'in vefatının üzerinden bir yıl geçti.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 1945'te Gaziantep'te dünyaya gelen Güzel, ilk ve orta öğrenimini Malatya'da tamamladı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünü 1968'de bitiren Güzel, "Türkiye'nin İktisadi Büyüme Modelleri" üzerine tez çalışması yaptı.

Üniversite eğitiminin ardından Devlet Planlama Teşkilatında çeşitli kademelerde görev alan Güzel, Başbakanlık Müşavirliği, Başbakanlık Ekonomik ve Sosyal İşler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Müşavirliği ve Müsteşar Yardımcılığı, Devlet Planlama Teşkilatı Genel Sekreterliği ve Müsteşar Vekilliği ile Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Başarılı çalışmalarından dolayı 38 yaşında "Türkiye'nin en genç Başbakanlık müsteşarı" olan Güzel, 24 Ocak 1980 ekonomik tedbirlerinin alınması sürecinde görevler üstlendi.

Güzel, 1986'daki ara seçimde Anavatan Partisi'nden Gaziantep milletvekili olarak TBMM'ye girdi.

- Türk dünyası çalışmalarıyla ödül aldı

Turgut Özal Hükümeti'nde, Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü olarak görev yapan Güzel, 1987'deki seçimlerde yeniden seçilerek bu kez Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı görevini üstlendi. Güzel, 1986-1989 arasında ise Dışişleri Bakan Vekilliği yaptı.

ANAP'ın 1989'da yapılan olağanüstü kongresinde parti genel başkanlığına aday olan Güzel, bu girişiminde başarılı olamadı. Güzel, daha sonra 23 Kasım 1992'de Yeniden Doğuş Partisini (YDP) kurarak, genel başkanlık koltuğuna oturdu.

Çalışmaları kapsamında 1994'te "Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi"ni kuran Güzel, "Yeni Türkiye" isimli akademik dergi yayımlamaya başladı.

Ekonomi doktorası yanında Türk tarihi, kültürü ve eğitimi konularında üç ayrı dalda fahri doktora unvanı bulunan Güzel'e "Türkler" konusundaki uluslararası çalışmaları nedeniyle Türk Tarih Kurumu takdirnamesi verildi. Güzel ayrıca "Türk Dünyası" çalışmasıyla da TÜRKSAV'ın hizmet ödülüne layık görüldü.

- "Öpüşme ve el sıkışma şampiyonu"

Özal, ısrarı üzerine 1986'da ANAP'tan milletvekili adayı olan Güzel'e "Tank Hasan" lakabını takmıştı.

Siyasetin renkli isimlerinden Güzel, vatandaşlarla el sıkışmalarıyla da biliniyordu. Güzel, yazılarında bu özelliğini şöyle anlatıyordu:

"Efendim, bendeniz bildiğiniz gibi bir vakitler öpüşme ve el sıkışma şampiyonu idim. Siyaseti halka yakın şekilde yapma ekolünün başta gelen temsilcisi olarak bulunuyordum. Bu konuda rahmetli pirimiz Kasım Gülek'i de üstadımız Demirel'i de geride bırakarak 10 milyon kişi ile el sıkıştım, öpüştüm, hatta bu sahadaki kendi icadım olan 'elense' metoduyla güreştim. 1986 ara seçimlerinde, merhum Özal'ın ısrarı ile ANAP'tan Gaziantep milletvekili adayı olunca, evvela ne yapacağımı, nereden başlayacağımı şaşırdım. Sonra kendimi caddelerde, sokaklarda, kahvehanelerde buldum. Yakaladığıma sarılıyor, elini sıkıyor, öpüyordum. Turgut Bey'in o seçimler sırasında bana taktığı ismimle 'Tank Hasan' olarak günde 20 saat vaziyetim bu idi. Koca Başbakanlık Müsteşarı gördüğüne sarılıyor, elini sıkıyor, öpüyordu."

- 28 Şubat'a karşı durdu

Güzel, 28 Şubat postmodern darbesine karşı verdiği sıkı mücadeleyle de hafızalardaki yerini aldı.

Milli Güvenlik Kurulu kararlarından 5 ay sonra 28 Temmuz 1997'de darbecilerin suç duyurusunda bulunduğu Güzel, darbenin planlayıcısı Batı Çalışma Grubuna karşı "Demokrasi Çalışma Grubu"nu kurarak konferanslar verdi.

Güzel, dönemin Ağır Ceza Mahkemesi ve Devlet Güvenlik Mahkemesinde açılan çok sayıda davada yargılandı.

Kayseri'deki "insan hakları" mitinginde yaptığı konuşma nedeniyle "halkı isyana teşvik" suçundan 4 ay 26 gün hapse mahkum edilen Güzel, 16 Aralık 1999'da cezasını çekmek üzere Ayaş Cezaevi'ne girdi.

Ayaş Cezaevi'nden 10 Mayıs 2000'de tahliye olan Güzel'in hakkında açılan birçok dava ve kesinleşen ceza, kamuoyunda "Rahşan affı" olarak bilinen afla 2000'de düştü.

- 15 Temmuz'a da karşı çıktı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde de demokrasiden yana koyduğu tavırla örnek bir kişilik olan Güzel, darbecilerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Güzel, 18 Mart 2018'de, fizik tedavi için bulunduğu Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir termal tesiste rahatsızlanması üzerine helikopterle Ankara'ya getirildi.

Ankara'da durumu ağırlaşan Güzel, tedavi gördüğü Güven Hastanesinde 19 Mart 2018'de 73 yaşında hayatını kaybetti.

Güzel'in cenazesi, TBMM'de düzenlenen devlet töreni, Hacı Bayram Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel vefat

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