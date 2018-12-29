Güzeller birinci olmak için kıyasıya yarıştı!

İşte yarışmadan renkli kareler.
Mançurya'da Güzellik Elçisi seçildi
Mançurya'daki 15. Güzellik Elçisi Uluslararası Yarışması'na Çin, Rusya ve Moğolistan'dan katılan güzeller, ülkelerine özgü kıyafetlerle podyumda yürüdü.
Mançurya'da düzenlenen 15. Güzellik Elçisi Uluslararası Yarışması'nda Rusya'yı ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen 30 güzel temsil etti.
Yarışmaya katılan Moğolistan temsilcilerinden biri, ulusal kıyafet defilesi sırasında.
Mançurya'da düzenlenen 15. Güzellik Elçisi Uluslararası Yarışması'nın katılımcıları, akşam kıyafet geçidinde.
Yarışmanın katılımcıları sahne arkasında poz veriyor.
Yarışmaya katılan güzellerden etkileyici dans gösterisi.
Yarışmada Rusya'yı temsil eden güzellerin sahneye çıkmadan öncesi hazırlıkları.
Yarışmacılar sahneye çıkmaya hazırlanıyor.
Bikinili geçide katılan güzeller.
Mançurya'da düzenlenen 15. Güzellik Elçisi Yarışması'nda bikini defilesine katılan güzeller poz veriyor.
Bu yılki yarışmayı Moğolistan'ı temsil eden güzel kazandı (ortada).
Mançurya'da düzenlenen 15. Güzellik Elçisi Yarışması'nda ikincilik kazanan Moğolistan'dan Amarbayan Azjargal. (Sputnik Türkiye)
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