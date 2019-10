Güzeller Eskişehir’de yarıştı

Tepebaşı Belediyesi tarafından Eskişehir’de düzenlenen 4. Geleneksel Çoban Festivali’nde küçükbaş hayvanlar ve köpekler birinci olmak için yarıştı. Festivale binlerce kişi akın etti.

Tepebaşı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 4. Geleneksel Çoban Festivali, Uluönder Kapalı Pazaryeri’nde düzenlendi. Yerli koyun ırk sergisi, açık arttırma, çoban formu, yerli ırklar ve ıslah formu, koyun güzellik yarışması, köpek güzellik yarışması ve kültür ırkları sergilerinden oluşan etkinliğe Eskişehirli vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Eskişehir ve çevre illerden binlerce vatandaşın katıldığı yarışmalarda dereceye giren hayvanların sahiplerine ise çeşitli hediyeler verildi. Aksaray malaklısından kangala kadar birçok cins köpeğin olduğu etkinlikte hayvanların boyutları ziyaretçileri şaşırttı.

“Çoban olmazsa et yiyemezsiniz”

Düzenlenen koyun ırkları yarışmasına katılan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, çobanların öneminden bahsederek, “İlk toplantımızda 500 kişi vardı. Geçen sene 8 bin olmuştu, bu sene belki de 10 binin üzerinde olacak. Çobanların değerini bilelim. Çoban olmazsa et yiyemezsiniz. Türkiye’ye sesleniyorum et yiyemezsiniz. Onun için çobanlarımız çok değerli. Onlar istediği zaman kız da verin. Çobanların da kız almaya hakkı vardır. Çobanların oyu da herkesin oyuyla eşittir. Onun için sevgili çobanlarımızla birlikte olmaktan çok mutluyum. İyi ki varsınız” ifadelerini kullandı.