HABER

Güzeller iki mevsimi bir arada yaşadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 13:17 | Son Güncelleme

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen güzellik yarışmasına katılan finalistler, sıcak havada önce yatla koyları gezdi, ardından 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesinde kar keyfi yaptı.

Bu yıl 2'ncisi düzenlenen Miss Global of The World Güzellik Yarışması için Kemer'e gelen 13 kraliçe adayı, final günü için kampı sürdürürken, bir yandan da Antalya'nın güzelliklerini görme fırsatı buldu.

Dün sabah saatlerinde 24 derece sıcaklığın etkili olduğu ilçe merkezinde yatla Kemer'in koylarını gezen güzeller güneşlenip eğlenirken, öğleden sonra ise teleferikle 2 bin 365 metre yüksekliğindeki Tahtalı Dağı'nın zirvesine çıkarak 8 derecede kar keyfi yaptı.
Kısa sürede iki mevsimi bir arada yaşayan güzeller, Kemer'de yaşadıkları bu deneyime hayran kaldı. (DHA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya güzellik yarışması

En Çok Okunan Haberler

Meclis'te sandalye dağılımı değişti!

Meclis'te sandalye dağılımı değişti!

İlk açıklamada yanı başındaydı! Şili'ye sığındı!

İlk açıklamada yanı başındaydı! Şili'ye sığındı!

Babası skandal görüntülerle ilgili ilk defa konuştu!

Babası skandal görüntülerle ilgili ilk defa konuştu!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bankada parası olanlar dikkat

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bankada parası olanlar dikkat

Maduro: Darbe girişimi cezasız kalmayacak!

Maduro: Darbe girişimi cezasız kalmayacak!

Peş peşe açıklamalar geliyor! İttifakta kriz mi var?

Peş peşe açıklamalar geliyor! İttifakta kriz mi var?

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan yakalandı

MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan yakalandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
1 Mayıs'ta 'Antikapitalist Müslümanlar' dan gıyabi cenaze namazı

1 Mayıs'ta 'Antikapitalist Müslümanlar' dan gıyabi cenaze namazı

DEAŞ'a nisan ayında ağır darbe!

DEAŞ'a nisan ayında ağır darbe!

İşten çıkarılan işçiler, Bolu Belediyesi önüne siyah çelenk bıraktı

İşçiler Bolu Belediyesi önüne siyah çelenk bıraktı

Sıraselviler'de esnaf voleybol oynadı

Sıraselviler'de esnaf voleybol oynadı

Karlar eriyince ortaya çıktı! İşte Torosların gelinliği

Karlar eriyince ortaya çıktı! İşte Torosların gelinliği

1 Mayıs'ta da çalıştılar: Bizde bayram yok!

1 Mayıs'ta da çalıştılar: Bizde bayram yok!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.