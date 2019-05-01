Güzeller iki mevsimi bir arada yaşadı

Bu yıl 2'ncisi düzenlenen Miss Global of The World Güzellik Yarışması için Kemer'e gelen 13 kraliçe adayı, final günü için kampı sürdürürken, bir yandan da Antalya'nın güzelliklerini görme fırsatı buldu.

Dün sabah saatlerinde 24 derece sıcaklığın etkili olduğu ilçe merkezinde yatla Kemer'in koylarını gezen güzeller güneşlenip eğlenirken, öğleden sonra ise teleferikle 2 bin 365 metre yüksekliğindeki Tahtalı Dağı'nın zirvesine çıkarak 8 derecede kar keyfi yaptı.