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Güzeller, Kapadokya'yı balonla gezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 13:28 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde ilk kez düzenlenen güzellik yarışmasına 30 ülkeden katılan güzeller, sıcak hava balonuyla Kapadokya turu yaptı.  Mankenlik ajanslarının 1-8 Temmuz tarihleri arasında düzenlediği, 'Miss Cappadocia Güzellik Yarışması'na, 30 ülkenin güzelleri katıldı.

Güzeller, Kapadokya'yı balonla gezdi

NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde ilk kez düzenlenen güzellik yarışmasına 30 ülkeden katılan güzeller, sıcak hava balonuyla Kapadokya turu yaptı.
Mankenlik ajanslarının 1-8 Temmuz tarihleri arasında düzenlediği, 'Miss Cappadocia Güzellik Yarışması'na, 30 ülkenin güzelleri katıldı. Yarışmada, Japonya’dan Nanami Tomita (26) birinci, İsrail’i temsil eden Verinıka Zaporozhec (24) ikinci ve ABD'li Senya Papizovska (29) üçüncü oldu. Yarışma sonrası güzeller, Kapadokya turu için sıcak hava balonuna bindi. Güzeller, balonla Kapadokya'yı havadan görme fırsatı buldu.
Güzellik yarışmanın birincisi Japon Nanami Tomita, "Kapadokya’da olmaktan çok mutluyum. Muhteşem bir ortam var. Her şey çok güzel. Birinci olmayı hiç beklemiyordum. Çok şaşırdım ve sevindim" dedi.

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Güzeller, Kapadokya'yı balonla gezdiGüzeller, Kapadokya'yı balonla gezdiGüzeller, Kapadokya'yı balonla gezdiGüzeller, Kapadokya'yı balonla gezdi

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