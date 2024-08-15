HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. 'Güzelleşmek' istedi: Başına gelmeyen kalmadı!

'Güzelleşmek' istedi: Başına gelmeyen kalmadı!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
15.08.2024 07:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü makyaj sanatçısı Arzu Yurter yüzüne dolgu yaptırmak istedi. Anlaştığı bir estetik kliniğine giden Yurter, hiç beklemediği bir sonuçla karşılaşacaktı. Skandalın iç yüzü dava sonunda anlaşıldı. Estetik kliniğinin ruhsatsız ve doktorun da sahte olduğu ortaya çıktı. Yurter 'güzelleşmek' için çıktığı yolda sağlığından oldu. Yaşanan skandalı Yurter anlattı. İşte tüm detaylar!

Makyaj sanatçısı Arzu Yurter yüzüne "Hollywood yanağı" yaptırmak istedi. Fakat işler hiç beklediği gibi gitmedi. Yanlış uygulama ve kalitesiz malzeme yüzünden Yurter adeta tanınmaz hale geldi.

arz

DOKTOR SAHTE ÇIKTI

Yaşanan olayda Arzu Yurter'e operasyonu yapan doktorun diplomasının olmadığı ortaya çıktı.

Show TV'ye ameliyat sırasında yaşadıklarını anlatan Yurter, yüzüne enjekte edilen kimyasal maddeler yüzünden lenf bezlerinin tıkandığını ve sesinin bu yüzden kısıldığını ifade etti.

Screenshot_1

KLİNİK DE RUHSATSIZMIŞ

Yaşadığı talihsiz olay sonrası mağdur olan Yurter, doktoru ve kliniği Cimer'e şikayet etti. Cimer'den gelen yanıtla doktorun Tabipler Odası'na kaydının olmadığı ve sözde estetik merkezinin de aslında bir klinik olmadığı ortaya çıktı.

Screenshot_2

O sahte doktor makyaj sanatçısını 'taksirler yaralama' suçundan dolayı 35 bin lira cezaya çarptırıldı. Sahte doktor ayrıca 3 yıl 4 ay da hapis cezası aldı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
estetik
En Çok Okunan Haberler
Süper Kupa'nın sahibi Real Madrid! Atalanta'yı devirdiler, rekoru kırdılar...

Süper Kupa'nın sahibi Real Madrid! Atalanta'yı devirdiler, rekoru kırdılar...

Eşini sokak ortasında öldürdü! Vatandaşlar saldırganı yakalayarak darbetti

Eşini sokak ortasında öldürdü! Vatandaşlar saldırganı yakalayarak darbetti

Uzayda mahsur kaldılar! 'Boş koltuk' formülü masada: NASA kararsız...

Uzayda mahsur kaldılar! 'Boş koltuk' formülü masada: NASA kararsız...

İnanılır gibi değil! Ronaldo yine rekor kırdı...

İnanılır gibi değil! Ronaldo yine rekor kırdı...

'Acil durum' ilan edildi: DSÖ'nün en yüksek alarm seviyesi!

'Acil durum' ilan edildi: DSÖ'nün en yüksek alarm seviyesi!

Kılıçdaroğlu'ndan Altaylı’ya çok sert sözler: "Müptezel, parayla işim olsa seni satın alırdım"

Kılıçdaroğlu'ndan Altaylı’ya çok sert sözler: "Müptezel, parayla işim olsa seni satın alırdım"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Outdoor severlere müjde! Columbia'da %50'yi aşan indirimler

Outdoor severlere müjde! Columbia'da %50'yi aşan indirimler

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.