'Güzelleşmek' istedi: Başına gelmeyen kalmadı!

Makyaj sanatçısı Arzu Yurter yüzüne "Hollywood yanağı" yaptırmak istedi. Fakat işler hiç beklediği gibi gitmedi. Yanlış uygulama ve kalitesiz malzeme yüzünden Yurter adeta tanınmaz hale geldi.

DOKTOR SAHTE ÇIKTI

Yaşanan olayda Arzu Yurter'e operasyonu yapan doktorun diplomasının olmadığı ortaya çıktı.

Show TV'ye ameliyat sırasında yaşadıklarını anlatan Yurter, yüzüne enjekte edilen kimyasal maddeler yüzünden lenf bezlerinin tıkandığını ve sesinin bu yüzden kısıldığını ifade etti.

KLİNİK DE RUHSATSIZMIŞ

Yaşadığı talihsiz olay sonrası mağdur olan Yurter, doktoru ve kliniği Cimer'e şikayet etti. Cimer'den gelen yanıtla doktorun Tabipler Odası'na kaydının olmadığı ve sözde estetik merkezinin de aslında bir klinik olmadığı ortaya çıktı.

O sahte doktor makyaj sanatçısını 'taksirler yaralama' suçundan dolayı 35 bin lira cezaya çarptırıldı. Sahte doktor ayrıca 3 yıl 4 ay da hapis cezası aldı.