Güzelleşmek isterken kör oldu: Kendisine ve ailesine verdiği zararın farkında değil! Kremlerin bilinmeyen tehlikesi

Gündelik hayatta fark etmediğimiz birçok yerden çeşitli kimyasallara maruz kalıyoruz. Uzmanlar tehlikeli kimyasal içeren ürünler yerine doğal içerikli ürünlerin kullanımına ağırlık verilmesi gerektiğini belirtiyor. Amerika'da yaşayan bir kadın cilt beyazlatıcı krem kullandıktan sonra kısmen kör aldı. Körlüğe yol açan kremin içerisinde cıva olduğu öğrenildi.

KİMYASAL İÇERİĞİ ETİKETTE YAZMIYORDU

Adı açıklanmayan hastanın kullandığı kremin etiketinde açıklanmamasına rağmen, güvenli miktardan 18.000 kat daha yüksek seviyelere sahip, evde satın alınan ve ithal edilen bazı ürünleri kullandığını tespit etti. Cıvalı aydınlatıcı kremler deriden kan dolaşımına sızar ve burada ağır metaller saça, gözlere ve cilde renk veren bir pigment olan melanin üretimini engeller.

YAŞADIĞI BELİRTİLERİN ARDINDAN DOKTORA BAŞVURDU

Somalili kadın, uykusuzluk, bacak ağrısı, kas güçsüzlüğü, yorgunluk ve çevresel görüşünün kademeli olarak kaybolması gibi açıklanamayan semptomlardan şikayet etmeye başladığında ilk olarak zehirlenme uzmanlarına ulaştı. Teşhis koyamayan doktorlar, kadını Minnesota Zehir Kontrol Sisteminden Dr. Erin Batdorff başkanlığındaki bir toksikolog ekibine yönlendirdi. 2022'de bir ev ziyaretinde yapılan bir test, kadının kan-cıva seviyesinin normal kabul edilen seviyenin (5mcg/L) dokuz katından fazla, 46,6 mikrogram/litreye yükseldiğini ortaya çıkardı.

CIVALI KREM AİLESİNİ DE RİSKE ATTI

O noktada kadının cıva zehirlenmesinden muzdarip olduğu öğrenildi. Ancak daha fazla araştırma, kadının istemeden ailesini de riske attığını ortaya çıkardı. Muhtemelen kadının kıyafetlerini yıkadıktan sonra ailenin çamaşır makinesinde kalan miktarlar nedeniyle evinde de yüksek ağır metal seviyeleri tespit edildi. Halk sağlığı yetkilileri ayrıca çocuk odalarında anormal derecede yüksek konsantrasyonlar tespit etti. Çocukların vücutlarında da yüksek cıva seviyeleri vardı.

GÖRÜLMEYEN CIVAYI KULLANMAK BÜYÜK RİSK OLUŞTURUYOR

Şiddetli cıva zehiri vakaları, kısırlığın yanı sıra böbrek yetmezliği ve merkezi sinir sisteminde katastrofik hasar gibi yaşamı tehdit eden sağlık etkilerine neden olabilir.Kadının kullandığı kremlerin bir kısmını yurtdışından satın aldığı bildirildi. Raporu yöneten Dr. Erin Batdorff, CNN'e kadının kendisini ve ev halkını tehlikeye attığına dair hiçbir fikri olmadığını söyledi. Hiç kimse kasıtlı olarak kendilerine veya aile üyelerine zarar vermek istemez. Ama o dışarıda ve onu göremezsin, kokusunu alamazsın.

"GÖRME YETİSİNİ GERİ KAZANAMAYACAK"

Dr Batdorff, "Tüketicilerin kremlerde civa olup olmadığını bilmesinin bir yolu yok, çünkü etiketlerde yok," dedi. Dr Batdorff şunları ekledi: "Görme yetisini geri kazanamayacak... Bu nedenle, şu anda görme kaybı olan genç bir kadın olmak gerçekten korkutucu ve oldukça endişe verici."

BİRÇOK KADIN CİLT BEYAZLATICI ÜRÜN KULLANIYOR

Cıvaya maruz kalmanın bilinen tehlikelerine rağmen, dünya çapında cilt beyazlatıcı kremlerde ve sabunlarda yaygındır. Özellikle Asyalı ve Latin kadınlar cilt beyazlatıcı ürünleri sıklıkla kullanmaktadır.

