Güzelleşmeye geldi, dehşeti yaşadı! Korkunç yara izleri

Uygun fiyatlı estetik ameliyatı için rotasını Türkiye’ye çeviren 3 çocuk annesi, 45 yaşındaki Tracy Marriott isimli kadın hayatının en büyük kabusunu yaşadı. Karın germe ve meme estetiği yaptırmak için İstanbul'a gelen kadın korkunç yara izleriyle kaldı.

Başarısız geçen prosedürlerden sonra nefes alma güçlüğü çeken kadın, ameliyat sonrası beş gün boyunca hastanede yatmak zorunda kaldı.

Bu süreçte irin toplayan göğüsleri yeşile döndü. Talihsiz kadı, doktorların ona yara izlerinin normal olduğunu ve zamanla iyileşeceğini söylediklerini iddia etti.

İNGİLTERE’DE HASTANEYE KALDIRILDI

Geri döndüğünde İngiliz doktorlar, yaralarının düzgün bir şekilde dikilmediğini ve bunun göğüslerinin ve karnının enfekte olmasına yol açmış olabileceğini söyledi. Tracy Marriott, "Dikişleri gören doktorlar hemen beni hastaneye yatırdı. Enfeksiyonun kan dolaşımına yayılarak ölümcül olma ihtimaline karşı çeşitli serumlar verildi" diyerek süreci anlattı.

"ÖLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM"

İngiliz doktorlar kadına, özellikle ekipman uygun şekilde sterilize edilmemişse, ameliyattan sonra enfeksiyonlara karşı savunmasız kaldığını ve bu yüzden açık yaraların enfeksiyon kapmış olabileceğini söyledi.

Güç geçtikçe durumunun iyiye gittiğini belirten Marriott, "Sanırım bu söz doğru, ödediğinizin karşılığını alıyorsunuz. Ameliyattan sonra o kadar çok acı çektim ki öleceğimi düşündüm." diye ekledi.

Her yıl yaklaşık 63.000 İngiliz'in tıbbi tedavi ve estetik için yurtdışına seyahat ettiği tahmin ediyor. İngilizlerin uğrak durağı ise Türkiye olarak ön plana çıkıyor.



