HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Güzelleşmeye geldi, dehşeti yaşadı! Korkunç yara izleri

Güzelleşmeye geldi, dehşeti yaşadı! Korkunç yara izleri

28.06.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uygun fiyata güzelleşme umuduyla rotasını Türkiye’ye çeviren İngiliz anne, hayatının kabusunu yaşadı. 5 bin sterlin (Yaklaşık 102 bin TL) harcayarak karın gerdirme ve göğüs büyütme için bıçak altına yatan 45 yaşındaki Tracy Marriott, hayatı boyunca taşıyacağı korkunç yara izlerine sahip oldu. İrin toplayan göğüsleri yeşile döndü.

Güzelleşmeye geldi, dehşeti yaşadı! Korkunç yara izleri

Uygun fiyatlı estetik ameliyatı için rotasını Türkiye’ye çeviren 3 çocuk annesi, 45 yaşındaki Tracy Marriott isimli kadın hayatının en büyük kabusunu yaşadı. Karın germe ve meme estetiği yaptırmak için İstanbul'a gelen kadın korkunç yara izleriyle kaldı.

a

Başarısız geçen prosedürlerden sonra nefes alma güçlüğü çeken kadın, ameliyat sonrası beş gün boyunca hastanede yatmak zorunda kaldı.

b

Bu süreçte irin toplayan göğüsleri yeşile döndü. Talihsiz kadı, doktorların ona yara izlerinin normal olduğunu ve zamanla iyileşeceğini söylediklerini iddia etti.

c

İNGİLTERE’DE HASTANEYE KALDIRILDI

Geri döndüğünde İngiliz doktorlar, yaralarının düzgün bir şekilde dikilmediğini ve bunun göğüslerinin ve karnının enfekte olmasına yol açmış olabileceğini söyledi. Tracy Marriott, "Dikişleri gören doktorlar hemen beni hastaneye yatırdı. Enfeksiyonun kan dolaşımına yayılarak ölümcül olma ihtimaline karşı çeşitli serumlar verildi" diyerek süreci anlattı.

d

"ÖLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM"

İngiliz doktorlar kadına, özellikle ekipman uygun şekilde sterilize edilmemişse, ameliyattan sonra enfeksiyonlara karşı savunmasız kaldığını ve bu yüzden açık yaraların enfeksiyon kapmış olabileceğini söyledi.

e

Güç geçtikçe durumunun iyiye gittiğini belirten Marriott, "Sanırım bu söz doğru, ödediğinizin karşılığını alıyorsunuz. Ameliyattan sonra o kadar çok acı çektim ki öleceğimi düşündüm." diye ekledi.

Her yıl yaklaşık 63.000 İngiliz'in tıbbi tedavi ve estetik için yurtdışına seyahat ettiği tahmin ediyor. İngilizlerin uğrak durağı ise Türkiye olarak ön plana çıkıyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koku varsa dikkat! Kanser olma riski ile karşı karşıyasınızKoku varsa dikkat! Kanser olma riski ile karşı karşıyasınız
Erdoğan duyurdu! Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?Erdoğan duyurdu! Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
'Gerçek mi?' sorusuna Ümit Özdağ böyle yanıt verdi! 'Gerçek mi?' sorusuna Ümit Özdağ böyle yanıt verdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret için tüm hesaplar yapıldı

Asgari ücret için tüm hesaplar yapıldı

Motorinde beklenen indirim geliyor! Benzinde ise...

Motorinde beklenen indirim geliyor! Benzinde ise...

Tecavüz edip kayda aldılar kanala attılar!

Tecavüz edip kayda aldılar kanala attılar!

Türk Ocakları’nda Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu krizi!

Türk Ocakları’nda Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu krizi!

Dehşete düşüren olay! Kamyonun kasasında 42 kişi ölü bulundu

Dehşete düşüren olay! Kamyonun kasasında 42 kişi ölü bulundu

Herkesi ilgilendiriyor! 'Çok uykuluydum kandım' demeyin...

Herkesi ilgilendiriyor! 'Çok uykuluydum kandım' demeyin...

İlginizi Çekebilir

Yeşilçam'daki en dişli rakibiydi! "Yolda öğrendim, yıkıldım"

Yeşilçam'daki en dişli rakibiydi! "Yolda öğrendim, yıkıldım"

Çay değil zehir: Bir hata kansere davetiye çıkarıyor!

Çay değil zehir: Bir hata kansere davetiye çıkarıyor!

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Karnı burnunda pozu olay oldu! Çırılçıplak aynanın karşısında...

Karnı burnunda pozu olay oldu! Çırılçıplak aynanın karşısında...

Anne ve kızı toplu tecavüze uğradı! Evlerine bırakacaklardı

Anne ve kızı toplu tecavüze uğradı! Evlerine bırakacaklardı

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.