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Güzelliğini kullanıp plan yapıyordu! Kendi de tuzağa düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 11:55 | Son Güncelleme

İstanbul'da fidye için kaçırılan 21 yaşındaki Suriye uyruklu genci kurtarmak için operasyon düzenlendi. Evde otururken polisleri karşısında gören fidyeci, suç ortağı kadını bıçakla rehin aldı. 2 saat süren müzakereden sonra 2 fidyeci gözaltına alındı. Ela Y.'nin güzelliğinden yararlanarak, sosyal medyada varlıklı kişilerle bağlantı kurdurduğu, buluşma sırasında ise çetenin baskın yapıp şahıstan para aldığı, kadının bu yolla çeteye katkı yaptığı ortaya çıktı

Esenyurt’ta 29 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen olayda babasına ait cep telefonu dükkanında çalışan Servat Mervan, yolda yürürken yanına yaklaşan bir otomobile bindirilerek kaçırıldı. Bir gün sonra Servat Mervan’ın ailesini arayan bir kişi talihsiz gencin işkence edilirken çekilen videolarını göndererek 50 bin dolar istedi.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Talihsiz gencin babasının polise başvurması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı. Gasp Büro Amirliğine bağlı Rehine kurtarma ve müzakare timi polisleri yaptıkları incelemede Servat Mervan’ın kaçırıldığı aracın kiralık olduğunu tespit etti. Polis otomobili kiralayan kişiyi tespit ederek peşine düştü.

SUÇ ORTAĞI KADINI 2 SAAT BOYUNCA REHİN ALDI

Kısa süre sonra şüphelinin izi Küçükçekmece’de bulundu. Polis şüpheli Musab E.’yi yakalamak için operasyon düzenledi. Ancak karşısında polisleri gören şüpheli yanında bulunan suç ortağı olan Ela Y.(20)’yi rehin alarak binanın çatısına çıktı. Hem kendisini hem de kadını öldüreceğini söyleyen şüpheli 2 saat boyunca polise direndi. Ancak daha sonra polisler tarafından etkisiz hale getirilen Musab E. ile rehin aldığı suç ortağı Ela Y. gözaltına alındı.

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Şüphelinin gösterdiği başka bir evde yapılan aramada kaçırılan Servat Mervan bulunarak kurtarıldı. Şüphelinin yanında bulunan iki kişinin ise polisler gelmeden kaçtıkları öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde ailesine kavuştuktan sonra ifade veren genç, şüphelilerin kendisine işkence yaptıklarını söylerken, gözaltındaki kadını kullanan şebeke üyelerinin bazı erkeklere de şantaj yaptıklarını iddia etti. Polis bu konuyla ilgili ayrı bir soruşturma açtı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Servat Mervan Esenyurt rehine çete

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