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Güzelliğiyle dillerden düşmeyen Mine Tugay'ın çocukluk fotoğrafı şaşırttı!

02.11.2021 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaşan güzel oyuncu Mine Tugay'ın ''Fotoğraf çektirmekten nefret ediyorum'' notu dikkat çekti.

Güzelliğiyle dillerden düşmeyen Mine Tugay'ın çocukluk fotoğrafı şaşırttı!

Sık sık estetik iddialarıyla gündeme gelen Mine Tugay, ilerleyen yaşına rağmen koruduğu fiziği ve güzelliğiyle, adından söz ettiriyor. Tugay, bu defa sosyal medya hesabından paylaştığı çocukluk fotoğrafıyla gündeme oturdu.

İşte Mine Tugay'ın çok konuşulan o paylaşımı:

Güzelliğiyle dillerden düşmeyen Mine Tugay'ın çocukluk fotoğrafı şaşırttı!

Instagram'da 3 milyonu aşkın takipçisi bulunan 43 yaşındaki Mine Tugay, burun estetiği yaptırdığını, sosyal medya hesabından düzenlediği soru-cevap etkinliğinde itiraf etmişti.

Güzelliğiyle dillerden düşmeyen Mine Tugay'ın çocukluk fotoğrafı şaşırttı!

Ancak Mine Tugay'ın eski halini gören birçok kişi, oyuncunun yalnızca burun estetiği yaptırmadığını ve çeşitli işlemlerden geçmiş olduğunu düşünüyor.

Güzelliğiyle dillerden düşmeyen Mine Tugay'ın çocukluk fotoğrafı şaşırttı!

Mine Tugay, iddialı pozlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor.

Güzelliğiyle dillerden düşmeyen Mine Tugay'ın çocukluk fotoğrafı şaşırttı!

Güzelliğiyle dillerden düşmeyen Mine Tugay'ın çocukluk fotoğrafı şaşırttı!


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Anahtar Kelimeler:
Mine Tugay
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