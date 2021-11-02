Güzelliğiyle dillerden düşmeyen Mine Tugay'ın çocukluk fotoğrafı şaşırttı!

Sık sık estetik iddialarıyla gündeme gelen Mine Tugay, ilerleyen yaşına rağmen koruduğu fiziği ve güzelliğiyle, adından söz ettiriyor. Tugay, bu defa sosyal medya hesabından paylaştığı çocukluk fotoğrafıyla gündeme oturdu.

İşte Mine Tugay'ın çok konuşulan o paylaşımı:

Instagram'da 3 milyonu aşkın takipçisi bulunan 43 yaşındaki Mine Tugay, burun estetiği yaptırdığını, sosyal medya hesabından düzenlediği soru-cevap etkinliğinde itiraf etmişti.

Ancak Mine Tugay'ın eski halini gören birçok kişi, oyuncunun yalnızca burun estetiği yaptırmadığını ve çeşitli işlemlerden geçmiş olduğunu düşünüyor.

Mine Tugay, iddialı pozlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor.



