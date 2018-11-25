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Güzellik algımız değişiyor mu? Doğal burun nasıl olmalıdır?

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.11.2018 11:39 | Son Güncelleme

Estetik cerrahilerin her zaman en çok talep göreni olan burun estetiğinde, dönemin isteklerine göre burunlar moda oldu. Düşük, neredeyse oyuk bir burun sırtı ile ufacık ve kalkık bir burun ucu: Cleopatra burnu.

Güzellik algımız değişiyor mu? Doğal burun nasıl olmalıdır?

Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar: "Doğallığın her zaman güzel olduğu değişmeyen tek gerçektir. Küçük, nefes alamayan burunlar yerine ameliyat olduğunuz belli olmayan, doğal burunları tercih edin!”

Günümüzde hayat çok hızlı değişiyor, bir yıl önce moda olup beğenerek alınan bir kıyafet, bir yıl sonra beğenilmeyebiliyor. İnsanların favori saç kesimleri yıllar içinde çok ciddi değişiklik gösterebiliyor. 70’lerdeki ile 90’lardaki saç modellerinin 2000’lerin başı ile ilgisi bile yok…

KADINLAR ELIZABETH TAYLOR’DAN ETKİLENDİ

“Güzellik algımız değişiyor” diyen Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar, bunu şu sözlerle açıklıyor:

“İki yıl önce kullandığınız bir aksesuvar iki yıl sonra gözünüze aynı gelmeyebiliyor, demode kalabiliyor. Bu hızlı değişimden insanların güzellik algısı da payını alıyor elbette. 60’lı, 70’li yıllarda sinemanın da yaygınlaşmasının etkisiyle klasik bir güzellik algısı insanların aklına yerleşti. Dar belli, geniş kalçalı, kabarık saçlı, kocaman gözlü ve incecik burunlu kadınlar güzellik ikonu haline geldiler. 70-80’li yıllarda beden küçülürken, küçücük ve hokka burun algısı hiç değişmedi. Bu algıda Elizabeth Taylor’ın Cleopatra filmindeki güzelliğinin de katkısı büyüktür. Tabii ki estetik cerrahilerin her zaman en çok talep göreni olan burun estetiğinde de bu dönemin isteklerine göre burunlar moda oldu. Düşük, neredeyse oyuk bir burun sırtı ile ufacık ve kalkık bir burun ucu: Cleopatra burnu. Burun estetiği ile uğraşan cerrahlar burnun fonksiyonu ile neredeyse hiç ilgilenmezken, dış görünüm ön plandaydı. Ancak bu akımın sonucunda yıllar sonra küçücük, sırtı çökük ve nefes alamayan burunlu orta-ileri yaşlı kadınlar nefes alabilmek için doktora başvuracaklardı.”

FONKSİYONEL YANİ NEFES ALAN BURUN TALEP EDİLİYOR

90’lı yılların sonu 2000’li yılların başında birşeyler değişmeye, güzellik algısında doğala doğru bir dönüşüm gözlenmeye başlandı. Bu değişim vücut hatlarında da gözlenirken, aşırı zayıflık artık bir güzellik göstergesi değil, bir hastalık olmuştu. Tabii ki yüzün orta yerindeki burun da bu değişimden nasibini aldı. Öncelikle artık burun, fonksiyonunu geri kazanmıştı; insanlar burunlarından nefes almak istiyorlardı. Ayrıca burun güzelleştirilirken yüzün doğal simetrisine uyumlu, ne anormal küçük ve oyuk, ne de anormal kalkık olmalıydı.

Burun ameliyatı sonucunda yapılan yeni burnun, sanki yüzün orijinal burnuymuş izlenimi vermesi en çok talep edilen isteklerden biri oldu. Tabii ki ameliyat teknikleri de bu yönde gelişim gösterdi ve burun estetiği ameliyatı yerini fonksiyonel yani nefes alan burun estetiğine bıraktı.

DOĞALLIĞIN MODASI GEÇMEZ

Günümüzde de bu akım hala artarak sürüyor. Artık oyuk ve çok ince burun sırtları, mandalla sıkılmış gibi burun uçları pek talep edilmiyor. Bu işle uğraşan doktorlar da zaten yapay burunlar yapmamaya çalışıyorlar.

Bir cerrah burun estetiği yaptığı zaman, o burun sadece o gün, o yıl değil; ömür boyu güzel olmalıdır. Bu da ancak gelecek neslin de güzellik algısını tahmin ederek, geleceği öngörerek olabilir. Geçmiş nesillerin de, gelecek neslin de güzellik algısı farklı olacaktır ancak değişmeyen tek şey doğallığın her zaman güzel olduğudur.

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