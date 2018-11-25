Güzellik algımız değişiyor mu? Doğal burun nasıl olmalıdır?

Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar: "Doğallığın her zaman güzel olduğu değişmeyen tek gerçektir. Küçük, nefes alamayan burunlar yerine ameliyat olduğunuz belli olmayan, doğal burunları tercih edin!”

Günümüzde hayat çok hızlı değişiyor, bir yıl önce moda olup beğenerek alınan bir kıyafet, bir yıl sonra beğenilmeyebiliyor. İnsanların favori saç kesimleri yıllar içinde çok ciddi değişiklik gösterebiliyor. 70’lerdeki ile 90’lardaki saç modellerinin 2000’lerin başı ile ilgisi bile yok…

KADINLAR ELIZABETH TAYLOR’DAN ETKİLENDİ

“Güzellik algımız değişiyor” diyen Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar, bunu şu sözlerle açıklıyor:

“İki yıl önce kullandığınız bir aksesuvar iki yıl sonra gözünüze aynı gelmeyebiliyor, demode kalabiliyor. Bu hızlı değişimden insanların güzellik algısı da payını alıyor elbette. 60’lı, 70’li yıllarda sinemanın da yaygınlaşmasının etkisiyle klasik bir güzellik algısı insanların aklına yerleşti. Dar belli, geniş kalçalı, kabarık saçlı, kocaman gözlü ve incecik burunlu kadınlar güzellik ikonu haline geldiler. 70-80’li yıllarda beden küçülürken, küçücük ve hokka burun algısı hiç değişmedi. Bu algıda Elizabeth Taylor’ın Cleopatra filmindeki güzelliğinin de katkısı büyüktür. Tabii ki estetik cerrahilerin her zaman en çok talep göreni olan burun estetiğinde de bu dönemin isteklerine göre burunlar moda oldu. Düşük, neredeyse oyuk bir burun sırtı ile ufacık ve kalkık bir burun ucu: Cleopatra burnu. Burun estetiği ile uğraşan cerrahlar burnun fonksiyonu ile neredeyse hiç ilgilenmezken, dış görünüm ön plandaydı. Ancak bu akımın sonucunda yıllar sonra küçücük, sırtı çökük ve nefes alamayan burunlu orta-ileri yaşlı kadınlar nefes alabilmek için doktora başvuracaklardı.”