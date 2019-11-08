HABER

Güzellik Kraliçesi Demiralp yeniden yargılanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 17:18 | Son Güncelleme

ULUSLARARASI güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil eden ve güzellik kraliçesi seçilen Sibel Demiralp'in de aralarında bulunduğu sanıkların, "Nitelikli yağma", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Kredi kartını kötüye kullanma" suçlarından 13 yıl hapis cezası aldığı davada, tarafların İstinaf Mahkemesi'ne başvurmasının ardından yargılamaya yeniden başlandı.

Ruken KADIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)-ULUSLARARASI güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil eden ve güzellik kraliçesi seçilen Sibel Demiralp'in de aralarında bulunduğu sanıkların, "Nitelikli yağma", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Kredi kartını kötüye kullanma" suçlarından 13 yıl hapis cezası aldığı davada, tarafların İstinaf Mahkemesi'ne başvurmasının ardından yargılamaya yeniden başlandı.
İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Sibel Demiralp'in de aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar, müşteki H.F ve taraf avukatları katıldı.

TARAFLAR İSTİNAFA BAŞVURDU
Sibel Demiralp ile 5 sanığın, işadamı H. F.'nin çıplak fotoğraflarını çekerek, şantaj yaptığı gerekçesiyle 2018 yılında 3 ayrı suçtan 13 yıl hapis cezası aldığı davanın, 2018 yılında karara bağlanmasının ardından taraflar İstinaf Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuşlardı.

"MÜŞTEKİ H.F'NİN MADDİ KAYBI KARŞILANSIN"
Kararın bozulmasının ardından başlanan yargılamada, işadamı H. F.'nin avukatı, H.F'nin maddi kaybının karşılanmasına yönelik taleplerini dile getirdi.

TUTUKLULUK DEVAM
Mahkeme heyeti, sanıkların müşteki H. F.'ye bin 925 TL ve 660 dolar ödemesine karar verdi. Heyet, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Türkiye'de bir benzeri daha yok! Gören hayran kalıyor Türkiye'de bir benzeri daha yok! Gören hayran kalıyor
Tedavisi yapılan kızıl tilki ve pelikan yaşam alanına bırakıldıTedavisi yapılan kızıl tilki ve pelikan yaşam alanına bırakıldı
Banyoda gizli kamerayla eşi ve akrabalarını kayda aldığı iddia edilen koca adliyedeBanyoda gizli kamerayla eşi ve akrabalarını kayda aldığı iddia edilen koca adliyede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bitcoin Safiye Bursa’da yakalandı

Bitcoin Safiye Bursa’da yakalandı

Twitter'dan açıkladı! 'Ben de otistiğim'

Twitter'dan açıkladı! 'Ben de otistiğim'

Bakan duyurdu! Ödemeler bugün başlıyor

Bakan duyurdu! Ödemeler bugün başlıyor

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Dev operasyon başladı! Onlarca tim sahaya indi

Dev operasyon başladı! Onlarca tim sahaya indi

Aksaray'daki skandal olayla ilgili yeni gelişme!

Aksaray'daki skandal olayla ilgili yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Feci ölüm! Yıkıldılar

Feci ölüm! Yıkıldılar

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İran 'düşürdük' dedi! Pentagon'dan açıklama geldi

Tansiyonu yükselten olayda yeni gelişme! Pentagon açıkladı

Adana'da bıçaklandığını ailesinden saklayan kız öğrenci hastaneye kaldırıldı

Bıçaklandığını ailesinden gizledi! Bugün okulda fenalaşınca hastaneye kaldırıldı

İstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-17' uygulaması

İstanbul'a karadan ve havadan abluka!

Otizmli çocuklar 'Aksaray’a sessiz kalma' diye haykırdı

Otizmli çocuklar 'Aksaray’a sessiz kalma' diye haykırdı

Bakan Turhan'dan flaş Kanal İstanbul açıklaması

Bakan Turhan'dan flaş Kanal İstanbul açıklaması

Son dakika: Yargıtay cezaları onadı! Fahri Kasırga'nın alıkonulması davasında 14 kişiye ağırlaştırılmış müebbet

Yargıtay cezaları onadı! 14 kişiye ağırlaştırılmış müebbet

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.