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Güzellik kraliçesi tacını geri vermeyi reddetti

DÜNYA HABERLERİ  | 27.09.2018 07:47 | Son Güncelleme

Ukrayna Güzellik Yarışması'nda birinci olan Veronika Didusenko daha önce evlenip boşandığı ve 4 yaşında bir oğlunun olduğunu ortaya çıkmasıyla yarışmadan diskalifiye edildi.

Ancak Didusenko tacını geri vermeyi reddetti.

Güzellik kraliçesi tacını geri vermeyecek

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Veronika Didusenko, geçtiğimiz hafta düzenlenen yarışmada Ukrayna'nın en güzeli seçildi.
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Ancak sonradan Didusenko'nun evlenip boşandığı ve br çocuğu olduğu anlaşılınca yarışmadan diskalifiye edildi.
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Yarışma İcra Direktörü Viktoria Kiose "Bu talihsiz bir olay, sözleşmeyi imzaladı, şartlara onay verdi. Bize yalan söyleyip kuralları ihlal ettiği için onu diskalifiye etti" dedi.
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Sosyal medayada hayranlarının desteğini alan Ukraynalı güzel ise tacını vermeyi reddediyor.
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Organizatörler ise Didusenko'dan 10 bin dolarlık para ödülünü geri alacaklarını, ancak masrafları geri ödemesini talep etmeyeceklerini açıkladılar. Tacın yeni sahibinin de bu hafta pazar günü açıklanacağı duyuruldu.
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Ukrayna'da 1995 yılından beri 4 kez evlenip boşandığı ortaya çıkan güzellerden tacı geri alındı.
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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna güzellik kraliçesi

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