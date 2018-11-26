Güzellik kraliçesine çıplak poz şoku! Diskalifiye edildi

Jürinin kararını etkileyen görüntülerin 2005 yılında çekildiğini söylese de verilen kararı değiştiremedi. Jüriyi ve seyircileri etkileyerek zafere ulaşan Natalie, kızlık soyadıyla verdiği çıplak pozları nedeniyle diskalifiye edilerek tacı geri alındı.

İskoçya’da düzenlenen güzellik yarışmasında kriz çıktı! Yarışmada jüriyi ve seyircileri etkileyerek zafere ulaşan ve tacın sahibi olan Natalie Paweleck’in geçtiğimiz yıllarda erkek dergilerine çıplak poz verdiği ortaya çıktı.