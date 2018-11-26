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Güzellik kraliçesine çıplak poz şoku! Diskalifiye edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 26.11.2018 08:47 | Son Güncelleme

İskoçya'daki güzellik yarışmasında birinci seçilen 35 yaşındaki Natalie Paweleck'e çıplak fotoğraf şoku! Çıplak pozları ortaya çıkan Natalie, skandal görüntüleri nedeniyle ülkenin gündemine oturdu.

Jürinin kararını etkileyen görüntülerin 2005 yılında çekildiğini söylese de verilen kararı değiştiremedi. Jüriyi ve seyircileri etkileyerek zafere ulaşan Natalie, kızlık soyadıyla verdiği çıplak pozları nedeniyle diskalifiye edilerek tacı geri alındı.

Skandal görüntüler tacından etti!

İskoçya'da düzenlenen güzellik yarışmasından zaferle ayrılan Natalie Paweleck'in gençlik yıllarında erkek dergilerine çıplak poz verdiği ortaya çıktı. Skandalın ortaya çıkmasının ardından genç kadın diskalifiye edildi.
İskoçya’da düzenlenen güzellik yarışmasında kriz çıktı! Yarışmada jüriyi ve seyircileri etkileyerek zafere ulaşan ve tacın sahibi olan Natalie Paweleck’in geçtiğimiz yıllarda erkek dergilerine çıplak poz verdiği ortaya çıktı.
Skandalın patlak vermesiyle birlikte 35 yaşındaki Paweleck’in tacı geri alındı.
Paweleck, 20’li yaşlarında dergiye kızlık soyadıyla poz verdiğini söylerken, “2005 yılında FHM dergisinin yarışmasını kazanmış ve kapak kızı olmuştum. 2007’de de Zoo ve Nuts isimli erkek dergilerinin kapağına çıkmıştım” dedi.
Natalie Paweleck, tacını taktıktan sonra bu pozu vermişti.
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İskoçya Natalie Paweleck

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