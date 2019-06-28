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Güzellik merkezi diye gittiler, hayatlarının şokunu yaşadılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 14:58 | Son Güncelleme

Van'da yaklaşık 1,5 yıldır faaliyet gösteren bir güzellik merkezinin 2 işletmecisinin, lazer epilasyon, cilt bakımı ve saç ekimi gibi hizmetler için yaklaşık 2 bin kişiden para alıp, ortadan kaybolduğu öne sürüldü. Dolandırıldıklarını öne sürüp bir araya gelen mağdurlar, şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Güzellik merkezi diye gittiler, hayatlarının şokunu yaşadılar

Kentte 1,5 yıl önce güzellik merkezi açan 2 kişi, iddiaya göre lazer epilasyon, cilt bakımı ve saç ekimi gibi hizmet almak için kendilerine başvuran birçok kişiden para aldıktan sonra ortadan kayboldu. Güzellik merkezine gelen kişiler, işletmecilere ulaşamayınca dolandırıldıklarını anladı. Mağdurlar suç duyurusunda bulunmak üzere bir araya geldi. Van Adliyesi önünde açıklama yapan mağdurlar, kendileri gibi çok sayıda kişinin dolandırıldığını söyledi. Kendi dükkanını güzellik merkezine devredip parasını alamadığını ileri süren Osman Yıldız, "Biz, M.A.,ve N.A., tarafından dolandırılan insanlarız. Van'da 2 bine yakın insan dolandırıldı. Sesimizi duyurmak istiyoruz. Bu insanların bir an önce yakalanıp, adalet karşısında hesap vermesini istiyoruz. Kira, elektrik su dahi vermeden kaçıp gitmişler. Bu insanlar Vanlı değil. Biz burada herkese sesleniyoruz. Bunları bilen, duyan, gören varsa kesinlikle inanmasın ve hemen en yakın karakola şikayette bulunsun. Bunların bir an önce bulunup cezalarını çekmelerini istiyoruz. Biz onlara işletmemizi devrettik. Ama hep süre istediler. Biz de insan olarak onlara güvenerek zaman verdik. Ama paramızı ödemediler" dedi.

Müşteri olarak gittikleri güzellik merkezinde hizmet alamadığını, fakat parasını da kaptırdığını belirten Çetin, "Ben de bu güzellik merkezinin mağdurlarındanım. Müşteri olarak gittim. Memnun da kalmadım, sonuç da alamadım, paramı da kaptırdım. Buraya geliş amacımız bunlar yakalansın ve bir daha hiç kimseye zarar vermesinler. Kaptırdığımız meblağ çok önemli değil. Ne kadar olursa olsun. İnsanlar burada mağdur oldular. Ve herkes çok üzgün. Bunlar hem çalışanlarını mağdur ettiler, hem müşterilerini, hem de şahsi olarak birçok kişiden para aldılar. Gitmeden önce herkesten 100 lira daha toplamak istediler, sonra taşındılar ve sonrasında da gece yarısı apar topar kaçtılar" diye konuştu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Van güzellik merkezi dolandırıcılık

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