HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Güzellik merkezinde bakım yaptırdıktan sonra yüzünde yanıklar oluştu

Güzellik merkezinde bakım yaptırdıktan sonra yüzünde yanıklar oluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2020 02:57 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki bir güzellik merkezinde bakım yaptırdıktan sonra yüzünde yanık oluştuğunu iddia eden kişi İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulundu.

Güzellik merkezinde bakım yaptırdıktan sonra yüzünde yanıklar oluştu

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki Müge Gümşar, AA muhabirine, geçen hafta misafir olarak geldiği Çorlu'da bir güzellik merkezine gittiğini söyledi.

Burada cilt ve yüz bakımı yaptırdığını anlatan Gümşar, "Bir süre sonra yüzümde kızarıklar oluştu. Bunun üzerine Çorlu Devlet Hastanesi'ne gittim. Burada yüzümdü 2. derece yanıklar oluştuğunu öğrendim. Plastik cerrahi uzmanları yüzümdeki bakım sırasında bazı maddelerin orantısız olarak kullanıldığını belirttiler." dedi.

Gümşar, bu olayın ardından İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek söz konusu güzellik merkezi hakkında şikayetçi ve davacı olduğunu, kanuni mücadelesini avukatı aracılığıyla sürdüreceğini kaydetti. (AA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun ölü bulunduAleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun ölü bulundu
Korkunç kaza: 2'si ağır 6 yaralıKorkunç kaza: 2'si ağır 6 yaralı
KPSS alan bilgisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?KPSS alan bilgisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
En Çok Okunan Haberler
Ülke şokta! Salgının başından bu yana en yüksek vaka sayısı
Ülke şokta! Salgının başından bu yana en yüksek vaka sayısı
Kahreden ölüm! Yüksek gerilim hattına temas etti ve...
Kahreden ölüm! Yüksek gerilim hattına temas etti ve...
Suçlanan Müge Anlı konuştu! 'Ben bu yolumdan dönmeyeceğim'
Suçlanan Müge Anlı konuştu! 'Ben bu yolumdan dönmeyeceğim'
Ünlü oyuncunun zor anları! Turist korkup suya atladı
Ünlü oyuncunun zor anları! Turist korkup suya atladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar
18 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
18 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Doğu Perinçek'i çıldırtan soru! 'Yayınlamazsanız namuslu değilsiniz'
Doğu Perinçek'i çıldırtan soru! 'Yayınlamazsanız namuslu değilsiniz'
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
Nikahta ortalık karıştı! Gelin fenalaştı
Nikahta ortalık karıştı! Gelin fenalaştı
Diğer Haberler
Sırtından vuruldu, 3 kilometre motosiklet sürüp polise sığındı
Sırtından vuruldu, 3 kilometre motosiklet sürüp polise sığındı
Adana'da korkunç kaza: 2'si ağır 6 yaralı
Korkunç kaza: 2'si ağır 6 yaralı
Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
İki gündür haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu
İki gündür haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu
İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş duyurdu: Çeşitli suçlardan aranan 422 kişi yakalandı
İstanbul'da çeşitli suçlardan aranan 422 kişi yakalandı
Kuşadası'nda plajda skandal olay! Gözaltına alındı
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.