HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Güzellik merkezinde yaşanan korkunç olay! Dövmesini sildirmek istedi başına dert oldu...

Güzellik merkezinde yaşanan korkunç olay! Dövmesini sildirmek istedi başına dert oldu...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
09.11.2024 11:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt'ta bir güzellik merkezinde dövmesini sildirmek isteyen Özlem Özüağ çalışanların hatası nedeniyle kolu yandı. İş yeri sahibinden şikayetçi olan genç kadın, kendisinin suçlandığını söyledi.

Güzellik merkezinde yaşanan korkunç olay! Dövmesini sildirmek istedi başına dert oldu...

İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir güzellik merkezinde korkutan bir olay meydana geldi. 8 ay önce dövme sildirme işlemi için bir güzellik merkezi ile anlaşan Özlem Özüağ, üçüncü seans sonrası kolundaki izlerden şüphelenince hastanenin yolunu tuttu.

Doktorun kolundaki izlerin normal olmadığını söylemesi üzerine Özüağ, doktordan rapor alarak karakola gitti. Güzellik merkezi hakkında şikayetçi olan kadın, kolundaki dokuların öldüğünü söyledi.

s-70cc8b6733a28bb9a107289d2721c6

"İŞ YERİ SAHİBİ BENİ SUÇLADI"

Mağdur genç kadın, “Dövme sildirme işlemi için bir güzellik merkezi ile anlaştım. Girdiğim seansların normal olduğunu söylediler. Bir, iki ve üçüncü seansa girdim. Kolumu yakarak beni mağdur ettiler" dedi.

Ekran görüntüsü 2024-11-09 113052

"İş yeri sahibi benim tedavimi karşılamadı. 7-8 aydır mağdurum. Ben tedavimi yaptırmasını istiyorum. Beni mağdur etmemesini istiyorum. Kolumun dokuları ölmüş. Tendonlar bozulmuş. Damarlarım belli oluyor. Kendisi benim bu konuda hatalı olduğumu söyledi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Esenyurt dövme
En Çok Okunan Haberler
15 TL'den 5 bin TL'ye çıkacak! Elinizi çabuk tutun, iki ay kaldı

15 TL'den 5 bin TL'ye çıkacak! Elinizi çabuk tutun, iki ay kaldı

Günde 9 saat çalışıyor, aylık kazancı 200 bin TL: 'Ben burada sanatımı icra ediyorum'

Günde 9 saat çalışıyor, aylık kazancı 200 bin TL: 'Ben burada sanatımı icra ediyorum'

Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı sonrası ortalık karıştı! Amsterdam 'riskli alan' ilan edildi: Gösteriler yasaklandı, kıyafet sınırlaması getirildi!

Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı sonrası ortalık karıştı! Amsterdam 'riskli alan' ilan edildi: Gösteriler yasaklandı, kıyafet sınırlaması getirildi!

3 yaşındaki çocuğunun yanında öldürdü! Görüntüler sosyal medyada infial yarattı

3 yaşındaki çocuğunun yanında öldürdü! Görüntüler sosyal medyada infial yarattı

'Nükleer savaş' an meselesi! Kuzey Kore'ye karşı zehir zemberek sözler: "ABD nükleer silahıyla vurulacak"

'Nükleer savaş' an meselesi! Kuzey Kore'ye karşı zehir zemberek sözler: "ABD nükleer silahıyla vurulacak"

Kahramanmaraş'ta gizemli ölüm! 19 yıl önce kaybolan kız kardeşlerin cesedi bulundu

Kahramanmaraş'ta gizemli ölüm! 19 yıl önce kaybolan kız kardeşlerin cesedi bulundu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.