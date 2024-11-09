Güzellik merkezinde yaşanan korkunç olay! Dövmesini sildirmek istedi başına dert oldu...

İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir güzellik merkezinde korkutan bir olay meydana geldi. 8 ay önce dövme sildirme işlemi için bir güzellik merkezi ile anlaşan Özlem Özüağ, üçüncü seans sonrası kolundaki izlerden şüphelenince hastanenin yolunu tuttu.

Doktorun kolundaki izlerin normal olmadığını söylemesi üzerine Özüağ, doktordan rapor alarak karakola gitti. Güzellik merkezi hakkında şikayetçi olan kadın, kolundaki dokuların öldüğünü söyledi.

"İŞ YERİ SAHİBİ BENİ SUÇLADI"

Mağdur genç kadın, “Dövme sildirme işlemi için bir güzellik merkezi ile anlaştım. Girdiğim seansların normal olduğunu söylediler. Bir, iki ve üçüncü seansa girdim. Kolumu yakarak beni mağdur ettiler" dedi.

"İş yeri sahibi benim tedavimi karşılamadı. 7-8 aydır mağdurum. Ben tedavimi yaptırmasını istiyorum. Beni mağdur etmemesini istiyorum. Kolumun dokuları ölmüş. Tendonlar bozulmuş. Damarlarım belli oluyor. Kendisi benim bu konuda hatalı olduğumu söyledi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA