Güzellik merkezine silahlı baskın kamerada! 'Parayı ver yoksa paşa paşa alırız'

Dehşete düşüren olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 14.00 sıralarında Sarıyer Tarabya’da meydana geldi. İddiaya göre A.Ç. isimli şahıs, annesinin bir süre önce açtığı güzellik merkezine ruhsat almak için başvuru yaptı. Ancak başvuru bir türlü sonuçlanmayınca A.Ç., ruhsatı çıkartması için G.K. ile para karşılığında anlaştı.

“PARAYI VER YOKSA PAŞA PAŞA ALIRIZ”

Bir süre sonra güzellik merkezinin ruhsatı çıktı ancak G.K., A.Ç.’den anlaştıkları parayı alamadı. Bunun üzerine taraflar arasında önce anlaşmazlık ardından da tehdit başladı. Olay günü A.Ç.’yi telefonla arayan G.K., “parayı ver yoksa, paşa paşa almasını biliriz” deyince ortalık karıştı.

Hemen sonrasında 2 araçla güzellik merkezine gelen G.K., işyerine yanındakilerle birlikte silahla baskın yaptı. İçeriye girer girmez A.Ç. ve arkadaşı B.A., G.K. ile yanındakilere silahıyla ateş açtı. Neye uğradığını şaşıran G.K. ile yanındakiler apar topar işyerinden çıkarak kaçmaya başladı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı işyerinde hasar meydana geldiği öğrenildi.

POLİS 3 ŞAHSI GÖZALTINA ALDI

Olayın ardından ihbar üzerine kısa sürede gelen polis ekipleri, kaçan G.K. ile işyerindeki A.Ç. ve B.A.’yı olayda kullandıkları ruhsatsız tabancalarla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar, alacak-verecek meselesi nedeniyle aralarında kavga çıktığını söyledi.

Emniyette, “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” ve “ateşli silahlar kanunda muhalefet” suçlarından adli işlem yapılan 3 şahıs adliyeye sevk edildi.

İHA





