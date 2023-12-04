HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Güzellik merkezine silahlı baskın kamerada! 'Parayı ver yoksa paşa paşa alırız'

Güzellik merkezine silahlı baskın kamerada! 'Parayı ver yoksa paşa paşa alırız'

04.12.2023 11:59 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer Tarabya’da bir güzellik merkezinin sahibinin ruhsat alması için anlaştığı şahıs, parayı alamayıp işyerini basmak isteyince ortalık karıştı. İş yerindekilerin silahla ateş açması sonucu baskına gelenler apar topar kaçtı. Yaşananlar kameralara yansırken, polis 3 şahsı gözaltına aldı. İşte detaylar...

Dehşete düşüren olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 14.00 sıralarında Sarıyer Tarabya’da meydana geldi. İddiaya göre A.Ç. isimli şahıs, annesinin bir süre önce açtığı güzellik merkezine ruhsat almak için başvuru yaptı. Ancak başvuru bir türlü sonuçlanmayınca A.Ç., ruhsatı çıkartması için G.K. ile para karşılığında anlaştı.

AW090677_01

“PARAYI VER YOKSA PAŞA PAŞA ALIRIZ”

Bir süre sonra güzellik merkezinin ruhsatı çıktı ancak G.K., A.Ç.’den anlaştıkları parayı alamadı. Bunun üzerine taraflar arasında önce anlaşmazlık ardından da tehdit başladı. Olay günü A.Ç.’yi telefonla arayan G.K., “parayı ver yoksa, paşa paşa almasını biliriz” deyince ortalık karıştı.

AW090677_02

Hemen sonrasında 2 araçla güzellik merkezine gelen G.K., işyerine yanındakilerle birlikte silahla baskın yaptı. İçeriye girer girmez A.Ç. ve arkadaşı B.A., G.K. ile yanındakilere silahıyla ateş açtı. Neye uğradığını şaşıran G.K. ile yanındakiler apar topar işyerinden çıkarak kaçmaya başladı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı işyerinde hasar meydana geldiği öğrenildi.

AW090677_03

POLİS 3 ŞAHSI GÖZALTINA ALDI

Olayın ardından ihbar üzerine kısa sürede gelen polis ekipleri, kaçan G.K. ile işyerindeki A.Ç. ve B.A.’yı olayda kullandıkları ruhsatsız tabancalarla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar, alacak-verecek meselesi nedeniyle aralarında kavga çıktığını söyledi.

AW090677_04

Emniyette, “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” ve “ateşli silahlar kanunda muhalefet” suçlarından adli işlem yapılan 3 şahıs adliyeye sevk edildi.

AW090677_05

İHA

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi İsrail ordusuna termal içlik gönderildiğini yalanladıDezenformasyonla Mücadele Merkezi İsrail ordusuna termal içlik gönderildiğini yalanladı
Erdoğan sert çıktı! "Aynen öyle yargılanacak"Erdoğan sert çıktı! "Aynen öyle yargılanacak"
Naci Görür'den ilk açıklama 'Şu an bir sıkıntı görmüyorum ama...' Naci Görür'den ilk açıklama 'Şu an bir sıkıntı görmüyorum ama...'
Anahtar Kelimeler:
Sarıyer güzellik merkezi
En Çok Okunan Haberler
Kasım ayı TÜFE verisi ile 5 aylık enflasyon farkı belli oldu

Kasım ayı TÜFE verisi ile 5 aylık enflasyon farkı belli oldu

Canlı yayında depreme yakalandı! Emekli maaşlarını anlatıyordu...

Canlı yayında depreme yakalandı! Emekli maaşlarını anlatıyordu...

İstanbul'da korkutan deprem! AFAD, depremin büyüklüğünü duyurdu

İstanbul'da korkutan deprem! AFAD, depremin büyüklüğünü duyurdu

Uzmanlardan deprem hakkında ilk yorumlar!

Uzmanlardan deprem hakkında ilk yorumlar!

G.Saray maçında hocasız! A. Demirspor'da Patrick Kulivert kovuldu

G.Saray maçında hocasız! A. Demirspor'da Patrick Kulivert kovuldu

5,1'lik depremde Google'ın uyarı sistemi devreye girdi

5,1'lik depremde Google'ın uyarı sistemi devreye girdi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Laz Kızı'ndan sonra 'Yakışıklı Güvenlik!' Kelepçe dansıyla olay oldu

Laz Kızı'ndan sonra 'Yakışıklı Güvenlik!' Kelepçe dansıyla olay oldu

Camper, Crocs, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında avantajlı fiyatlar

Camper, Crocs, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında avantajlı fiyatlar

11 yaşındaki öğrencisiyle ilişki ifşa edildi! "Sık sık arabamda buluşuyorduk"

11 yaşındaki öğrencisiyle ilişki ifşa edildi! "Sık sık arabamda buluşuyorduk"

Kızını da yanına alarak yatalak eşini kaderine terk etti

Kızını da yanına alarak yatalak eşini kaderine terk etti

Çok satanlarda zirvede! Ekstra hafif, ultra konforlu Columbia Powder Lite Mont ile tanışın

Çok satanlarda zirvede! Ekstra hafif, ultra konforlu Columbia Powder Lite Mont ile tanışın

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.