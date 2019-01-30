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Güzellik merkezinin reklamını yapan başkonsolos Bağdat’a çağrıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 08:05 | Son Güncelleme

Irak Dışişleri Bakanlığı, güzellik ve estetik cerrahi merkezinin reklamını yapan İran’ın Meşhed kentindeki başkonsolosu Yasin Şerif’i Bağdat’a çağırdı.Irak’ın İran Meşhed kentindeki Başkonsolosu Yasin Şerif, İranlı bir güzellik ve estetik cerrahi merkezi için yaptığı reklamın sosyal medyada yayılmasının ardından ülkesinin Dışişleri Bakanlığınca geri çağrıldı.Saç ekimi ve estetik yapan bir güzellik merkezi için yaptığı 3 dakikalık reklam görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine başkonsolos vatandaşlar tarafından eleştiriye maruz kaldı.Bunun üzerine harekete geçen Irak Dışişleri Bakanlığında yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Muhammed Hakim, Irak’ın Meşhed Başkonsolosu Yasin Şerif’i sosyal medyada yayılan görüntüsü üzerine Bağdat’a çağırdı" ifadeleri kullanıldı.Başkonsolos Yasin reklam içerikli görüntülerinde “Saç ekimi, burun estetiği ve dişçilik gibi sağlık hizmetlerine vakıf olduk.

Irak Dışişleri Bakanlığı, güzellik ve estetik cerrahi merkezinin reklamını yapan İran’ın Meşhed kentindeki başkonsolosu Yasin Şerif’i Bağdat’a çağırdı.
Irak’ın İran Meşhed kentindeki Başkonsolosu Yasin Şerif, İranlı bir güzellik ve estetik cerrahi merkezi için yaptığı reklamın sosyal medyada yayılmasının ardından ülkesinin Dışişleri Bakanlığınca geri çağrıldı.
Saç ekimi ve estetik yapan bir güzellik merkezi için yaptığı 3 dakikalık reklam görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine başkonsolos vatandaşlar tarafından eleştiriye maruz kaldı.
Bunun üzerine harekete geçen Irak Dışişleri Bakanlığında yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Muhammed Hakim, Irak’ın Meşhed Başkonsolosu Yasin Şerif’i sosyal medyada yayılan görüntüsü üzerine Bağdat’a çağırdı" ifadeleri kullanıldı.
Başkonsolos Yasin reklam içerikli görüntülerinde “Saç ekimi, burun estetiği ve dişçilik gibi sağlık hizmetlerine vakıf olduk. Söz konusu merkezde Irak vatandaşlarının ihtiyaç duymakta olduğu bütün sağlık hizmetlerini en uygun fiyatlarla sunulduğunu gördük” ifadelerini kullanmıştı.

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