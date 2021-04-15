81 il valiliğine İçişleri Bakanlığı tarafından Covid-19 tedbirleri kapsamında "Kısmi Kapanma" konulu bir genelge gönderildi. Gönderilen genelge sonrası pek çok vatandaş ve kadınlar güzellik salonları ve güzellik merkezlerinin açık olup olmadığını merak etmeye başladı. Peki güzellik salonları kapanacak mı? Güzellik merkezleri açık mı?

GÜZELLİK SALONLARI KAPANACAK MI? GÜZELLİK MERKEZLERİ AÇIK MI?

Gönderilen genelgede yer alan ifadelere göre aşağıda belirtilen işyerlerinin faaliyetlerine 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar geçici olarak ara verilecek:

Kahvehane, kıraathane, kafe, çay bahçesi ve dernek lokali gibi yerler,

İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu gibi yerler.

Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve yalnızca esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebilecek.

Halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezi veya güzellik salonları, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parkları.

Dolayısıyla 17 Mayıs 2021 tarihine kadar güzellik merkezleri ve güzellik salonları geçici olarak kapalı olacak.

