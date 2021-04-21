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Güzellik salonları ne zaman açılacak? Güzellik salonlarının açılacağı tarih

21.04.2021 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzellik salonlarına girişin kısıtlanması, geçtiğimiz günlerde başlayan 'kısmi kapanma' sürecinde en çok dikkat çeken kısıtlamalar arasında yer alıyor. Bu mekanların müdavimi birçok vatandaş, bu kısıtlamanın kapsamını ve bitiş tarihini sorguluyor. Peki, Güzellik salonları ne zaman açılacak? İşte güzellik salonlarının açılacağı tarih...

Güzellik salonları ne zaman açılacak? Güzellik salonlarının açılacağı tarih

Bir yıldan uzun süredir devam eden koronavirüs salgınında, ülkemiz günlük 60 bin vaka sayısı bandını aşınca yeni önlemler hayata geçirilmişti. O önlemlerden biri de güzellik salonlarına giriş ile ilgiliydi. Söz konusu kısıtlama nedeniyle beklenti içine giren vatandaşlar bu uygulamanın ne zaman biteceğini merak ediyor.

GÜZELLİK SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine “Kısmi Kapanma” konulu genelge gönderdi.
Genelge ile güzellik merkezlerinin/salonlarının faaliyetlerine 17 Mayıs 2021 tarihine kadar geçici olarak ara verildi.

Hem kuaför hem de güzellik merkezi/salonu niteliğinde olan iş yerleri Ramazan ayı boyunca sadece kuaförlük hizmeti sunabilecekler, güzellik merkezi/salonu hizmetlerini ise sunamayacaklardır.

Salonların ramazan bayramından sonra yeniden alınan önlemler kapsamında faaliyete başlayacağı tahmin ediliyor.

Güzellik salonları ne zaman açılacak? Güzellik salonlarının açılacağı tarih

GÜZELLİK MERKEZLERİ KAPANDI MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine gönderilen genelgede yer alan ifadelere göre; Aşağıda belirtilen işyerlerinin faaliyetlerine 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar geçici olarak ara verilecektir.

  • Halı saha, yüzme havuzu, Spor salonu, güzellik merkezi/salonları, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parkları,
  • Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,
  • İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu gibi yerler.

Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebilecek.

RAMAZAN BOYUNCA UYGULANACAK OLAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 19.00-­05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 19.00’da başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

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