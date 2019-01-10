Güzellik standartlarına meydan okumak için kıvrımlı kadın portreleri çiziyor

Zayıf kadın güzelliğinin dayatılmasının azar azar da olsa kaybolduğunu görüyoruz. Brezilyalı illüstratör Eduardo Santos da bu değişikliklere uyum sağlamaya çalışıyor. Çeşitliliği arttırmak ve kıvrımlı kadınların kendilerini kabul etmesini sağlamak için kendi büyük beden dünyasını yaratıyor. İşte Santos'un kıvrımlı kadınların da benzersiz güzellikleri olduğunu anlatan çizimleri.
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Güzellik standartlarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiği konusunda hemfikir misiniz?
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