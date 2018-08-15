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Güzellik standartlarını değiştiren modeller

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 15.08.2018 16:02 | Son Güncelleme

1994 yılında albino hastalığı olan bir kadın Jean Paul Gaultier’e bir fotoğrafını gönderdi. Ünlü tasarımcı Connie Chiu’nun sıradışı görünümüne hayran oldu ve onu modelleri arasına kattı. Connie böylece moda dünyasının ilk albino modeli oldu.

Güzellik standartlarının değişiminde yolu açan Connie Chiu, moda endüstrisinde özgün görünümlü modellerin artmasını sağladı. Böylece Sophia Hadjipanteli kalın kaşlarıyla, Freya Lawrence büyük kulaklarıyla objektif karşısına geçerek klasik standartlara meydan okudu. İşte moda dünyasında güzellik standartlarını değiştiren modeller...

Klasik standartlara meydan okuyan modeller

1 / 13

Connie Chiu

Connie Chiu
2 / 13

Sophia Hadjipanteli

Sophia Hadjipanteli
3 / 13

Kokie

Kokie
4 / 13

Tess Holliday

Tess Holliday
5 / 13

Freya Lawrence

Freya Lawrence
6 / 13

Yvesmark Chery

Yvesmark Chery
7 / 13

Rebekah Marine

Rebekah Marine
8 / 13

Sarah Taylor

Sarah Taylor
9 / 13

Carlotta Runze

Carlotta Runze
10 / 13

Amanda Wells

Amanda Wells
11 / 13

Dustin Bice

Dustin Bice
12 / 13

Lilianna Ruger

Lilianna Ruger
13 / 13

Ekaterina Timoshenko

Ekaterina Timoshenko
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Anahtar Kelimeler:
Connie Chiu model albino hastalığı

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