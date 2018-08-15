Güzelleşmek isterken kirpiklerinden oldu!

Takma kirpik taktırarak güzelleşmek isterken günlerce acı çektiğini söyleyen genç kız, yaşadıklarını bir bir anlattı.

Takma kirpik için gözünden oluyordu!

1 / 22 35 yaşındaki Taylandlı Benyapa Supap, Tayland'ın Phuket adasında bir güzellik salonunu ziyaret ederek 35 Sterlin yani yaklaşık 300 TL değerinde 'süper model' olarak satılan takma kirpiklerden aldı.

2 / 22 SÜPER YAPIŞTIRICI SÜRDÜLER! Kirpikleri yapıştırmak isteyen güzellik merkezi sahibi, kozmetik yapıştırıcı yerine hızlı süper etkili başka bir süper yapıştırıcı kullanacağını söyledi.

3 / 22 Takma kirpikler takıldığında dakikalar içinde, Benyapa'nın gözleri şişmeye başladı. Gözlerini kırpıştırdığında ise göz kapakları yapışmaya başlamıştı.

4 / 22 Annesi güzellik uzmanına şikayette bulundu ve Benyapa, daha sonra başka bir güzellik salonuna başvurdu. İkinci güzellik salonu Benyapa'ya yapılan uygulamanın “kötü ve beceriksiz bir hata” olduğunu söyledi.

5 / 22 Olayın ardından konuşan Benyapa, olayla ilgili olarak polise şikayetçi olduğunu söyledi. Mağdur kadın "Bölgeye yeni taşındım, bu yüzden hangi mekanların ve güzellik salonunun daha güvenilir olduğundan emin değildim." diye konuştu.

6 / 22 ÜCRETİ İNDİRMEYİ TEKLİF ETTİLER! Ayrıca salonun sahibinin ilk olarak ücretin 35 Sterlin (yani 290 TL) olduğunu söylediğini fakat kadının "Gözlerimi kapatamıyorum" dedikten sonra ücreti yaklaşık 30 Sterlin (50 TL)'ye indirdiğini söyledi.

7 / 22 Gözlerinde kullandıkları şeyin süper yapıştırıcıyla aynı koktuğunu ve çok hızlı kuruduğunu söyleyen kadın "Üç gün boyu acı çektim. Erkek arkadaşım ertesi gün dükkana geri döndü ama paramızı geri vermediler. Ve erkek arkadaşıma hakaret ettiler." diye aktardı.

8 / 22 Ayrıca "Polise gittim ama bunun hakkında yapacakları bir şey olmadığını söylediler." diye ekleyen kadın, güzellik uzmanı Fara Foosaeng'in kadının şişen gözlerine yumuşatıcı çözelti uygulayıp tırnak manikürü aletiyle kalıntıyı kazıdığını anlattı.

9 / 22 TEK BİR KİRPİĞİ DAHİ KALMADI! Gözünde kalan tutkalı temizlemek bir saat sürdü ve Benyapa sağlam göz kapaklarına kavuştu fakat kirpiklerinden oldu. Yapıştırıcıdan dolayı şişmiş olan gözünde tek bir kirpiği kalmadı.

10 / 22 Güzellik uzmanı süper yapıştırıcıyı çıkarmanın kolay olmadığını, tutkalın şişlik ve ağrıya neden olduğunu göz kapağının içine girip oldukça acıttığını söyledi.

11 / 22 Kirpikleri dökülen Benyapa ise birçok insanın arkadaşlarına ve internette izledikleri videolara inanıp "takma kirpik uygulamasının" nasıl yapılacağını bildiğini sandığını söyledi.

12 / 22 'EĞİTİMLİ GÜZELLİK UZMANINA GİTMELİLER' Mağdur kız şöyle konuştu: "Bu işi yapmak için uzman olmanız gerekiyor. Bu yüzden, takma kirpik isteyen kişiler, geçmişte sağlıklı uygulamalar yapmış ve yaptığı uygulamaların resimlerini gösterebilecek eğitimli bir güzellik uzmanına gitmeliler."

13 / 22 Güzellik salonu ise olay karşısında yorum yapmayı reddetti.

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