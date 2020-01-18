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  4. Güzellik Uzmanı Dilan Polat: "Kış aylarında cildimize dikkat"

Güzellik Uzmanı Dilan Polat: "Kış aylarında cildimize dikkat"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 13:03 | Son Güncelleme

Ünlü Güzellik Uzmanı Dilan Polat, Kış aylarında kişisel bakımına özen gösterenler için önerilerde bulundu.

Güzellik Uzmanı Dilan Polat: "Kış aylarında cildimize dikkat"

Ünlü Güzellik Uzmanı Dilan Polat, Kış aylarında kişisel bakımına özen gösterenler için önerilerde bulundu. Polat, soğuk ve rüzgarlı havalarıyla birlikte cildin olduğundan daha fazla özen gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Ünlü Güzellik Uzmanı Dilan Polat, kış aylarında kişisel bakımına özen gösterenler için önerilerde bulundu. Polat, soğuk ve rüzgarlı havalarıyla birlikte cildin olduğundan daha fazla özen gösterilmesi gerektiğini belirterek, "Kış aylarında soğuyan havaya karşın, deri, vücut ısısının kaybolmaması, azalmaması için kan dolaşımını azaltır, ter ve yağ bezlerimiz daha yavaş çalışır. Kan dolaşımı yavaşladığında, cildin gereksinim duyduğu antioksidanları ve besleyici maddeleri alması zorlaşır. Bu da yetmez, cilt kuruluğu başlar. O da yetmez, cilt yağ kaybetmeye başlar. Cildin hassaslaşmasına, dış etkilere karşı kendisini koruyamamasına yol açar ve kaşınmaya, kızarmaya, renk değiştirmeye başlar. Lipid bariyeri dediğimiz koruyucu tabaka incelir. Cildin esnekliği azalır. Çatlamalar, pullanmalar görülür Belirtilen etkileri gösteren cildin erken yaşlanmaması için hiç bir sebep kalmamıştır." dedi.
Dilan Polat, yapılması gerenleri şöyle sıraladı:

Sık sık duş alın
"Kışın cilt bakımı yapmak istiyorsanız vücudunuzun kuru olmadığından emin olmalısınız. Eğer kuru bir cildiniz varsa tonik ve alkol içeren diğer ürünlerden kaçınmalısınız. Sıcak su ile sık sık duş almalısınız ve duştan sonra da nemlendirici kullanmalısınız. Ayrıca Kış aylarında duş jeli yerine duş yağı kullanabilirsiniz.

Yaza göre vücutta eksilen vitaminler
Vücut direncimizi artıracak vitamin ve minerallere en fazla ihtiyaç duyduğumuz dönem Kış ayları. Bu dönemde çinko, selenyum ve E, C, A vitaminlerine bolca takviye yapmamız gerekiyor.

Nemlendirici krem kullanın
Soğuk havalarda cildiniz kuruyabilir, doğru kullanılan bir nemlendirici cildi bu etkilerden korur.

Kış aylarında da güneş koruyucu kullanın
Soğuk cildi kurutur, nemini alır, elastik liflerin kaybına kadar giden zararları vardır. Lekelerden ve yaşlanmadan korunmak için güneş koruyucuları sadece yazın değil, Kışın da kullanılmalı. Bunları seçerken kimyasal filtrelere ilave olarak fiziksel filtre de olmasına dikkat edilmelidir.

Peeling yapın
Kış aylarında cilt bakımı yapmanın zamanlama olarak oldukça makul olduğunu bilmekteyiz. Sağlıklı ve diri bil cilde sahip olmak için ölü hücrelerinizden kurtulmanız gerekiyor. Cildinize uygun peeling yöntemlerini belirleyerek Kış aylarında iyi bir cilt bakımı yapabilir veya yaptırabilirsiniz. Kış mevsimi, cilt bakımı ve kimyasal soyucu tedaviler için en uygun zamandır. Leke, sivilce izi gibi sorunlarınız için geç kalmadan cildinize uygun protokollere başlamanız zaman kaybınızı önleyecektir. Kozmetik amaçlı anti-aging (yaşlanma karşıtı) tedaviler için tam zamanı."

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