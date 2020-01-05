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  4. Güzellik uzmanından kışın yüz bakımı uyarısı

Güzellik uzmanından kışın yüz bakımı uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 11:24 | Son Güncelleme

Ödüllü Cilt Bakım Uzmanı Özlem Aksünger, kış aylarında yüzlerdeki lekelerin çok fazla olduğunu belirterek, cildin vitamin ihtiyacını karşılayabilmek için kış aylarının başında profesyonel bir cilt bakımının muhakkak yapılması gerektiğini söyledi.Yıllar geçtikçe farklı boyutlar kazanan ve her geçen gün estetik ve cilt bakım trendlerine bir yenisi daha eklendi.

Ödüllü Cilt Bakım Uzmanı Özlem Aksünger, kış aylarında yüzlerdeki lekelerin çok fazla olduğunu belirterek, cildin vitamin ihtiyacını karşılayabilmek için kış aylarının başında profesyonel bir cilt bakımının muhakkak yapılması gerektiğini söyledi.
Yıllar geçtikçe farklı boyutlar kazanan ve her geçen gün estetik ve cilt bakım trendlerine bir yenisi daha eklendi. Bebeksi cilt bakım olarak bilinen ve cilt kusurlarının birkaç seansta düzeltildiği bakıma en çok ünlü isimler rağbet gösteriyor. Bebeksi cilt bakımı uygulaması, ciltte oluşan kırışıklıklar, lekeler, sönmüşlükler ve cildin vitamin ihtiyacı gibi birçok duruma fayda sağlıyor. Ödüllü Cilt Bakım Uzmanı Özlem Aksünger, bebeksi cilt bakımının önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, kış aylarındaki yapılacak cilt bakımının önemli olduğunu belirtti.

“Kış aylarında muhakkak profesyonel cilt bakımı yapılması şart”
Özlem Aksünger, bebeksi cilt bakımının yanı sıra, kış aylarının başında vatandaşların muhakkak profesyonel bir cilt bakım yaptırması gerektiğini söyledi. Aksünger, “Kesinlikle düzenli aralıklarla kış ayı boyunca gelinmesi gerekiyor. Bir defalık detoks ve vitamin kompleksli uygulamalarımız da var. İçten beslenmek kış aylarında çok önemli. Cildimizin aşırı soğuktan kılcal damarların oluşmaması için, yazın lekelerin oluştuğunu zannederiz, aslında kış aylarında da leke oluşumu çok fazla olabiliyor. Cildin vitamin ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına, kış aylarında muhakkak profesyonel cilt bakımı yapılması şart” dedi.

“Yılda bir defa da olsa yapılması gerekiyor”
Uzman tarafından yönlendirilerek beslenmeyle ilişkili eksikliklerin tamamlanmasının önemine değinen Crystal Güzellik Merkezi işletmecisi Aksünger, “Yılda bir defa da olsa yapılması gerekiyor. En azında bir uzman tarafından yönlendirilip en azından beslenmeyle ilişkili eksiklikler tamamlanarak ışıltılı bir cilde sahip olabilirler. Öncelikle var olan ihtiyaçları ve problemleri yok etmek gerekiyor. Ciltteki problemler giderildikten sonra cildimiz ışıltısıyla ve nefes almasıyla bize psikolojik anlamda ruh vermiş oluyor” diye konuştu.

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